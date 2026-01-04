蔡依林後台造型超貴氣　百萬珠寶加身、靈蛇鑽戒呼應巨蟒橋段

▲蔡依林於演唱會籌備期間穿搭依然時尚，疊搭寶格麗鑽石項鍊。（圖／翻攝jolin_cai IG）

記者陳雅韻／台北報導

天后蔡依林一連三天在台北大巨蛋舉辦的《PLEASURE》世界巡迴演唱會於1月1日圓滿落幕，她的精彩表演從舞台佈景到服裝造型，都被粉絲盛讚是演唱會「天花板」，帶給歌迷震撼的視覺與聽覺饗宴。處女座的她每項細節力求完美，連備戰演唱會的私服穿搭也都時髦有型，戴上代言品牌寶格麗（BVLGARI）百萬珠寶時時刻刻展現天后氣勢。





▲蔡依林戴的寶格麗B.ZERO1 ROCK CHAIN系列白K金鑽石頸鍊，2,325,000元。





▲蔡依林同時搭配寶格麗SERPENTI系列玫瑰金雙蛇頭紅碧璽與鑽石戒指，514,000元。

蔡依林私下偏愛休閒風格裝扮，經常配Jellycat玩偶包、Hello Kitty背包展現童心，但此次備戰《PLEASURE》世界巡迴演唱會，穿搭呼應舞台華麗效果，疊戴寶格麗2,325,000元的B.ZERO1 ROCK CHAIN系列白K金鑽石頸鍊與B.ZERO1項鍊，並戴著多個SERPENTI靈蛇造型鑽戒，讓人聯想到她在演唱會中站上巨蟒繞場開唱的吸睛橋段。





▲蔡依林空擋與愛犬玩耍，指間的寶格麗B.zero1戒指很搶眼。（圖／翻攝jolin_cai IG）





▲寶格麗B.ZERO1 NEW WAVE系列白K金三環戒指，179,700元。

除了私服講究，蔡依林演唱會服裝更掀起話題，有出自土耳其裔女性設計師Dilara Findikoglu之手的裸色裝，還有Valentino創意總監 Alessandro Michele上任後為她打造的第二套特別訂製舞台裝，讓她完美展現古典柔美又帶有暗黑性感風格。





▲ Valentino創意總監Alessandro Michele為蔡依林打造的演唱會訂製服。（圖／翻攝jolin_infohub IG）