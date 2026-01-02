蔡依林大巨蛋壓軸換新裝！Valentino訂製「白紗馬甲」齊瀏海超殺造型曝光

記者鮑璿安／綜合報導

蔡依林《PLEASURE》世界巡迴在台北小巨蛋連唱三天，壓軸場以滿滿儀式感完美迎接2026年到來。其中最讓人驚喜的亮點之一，就是她在抒情歌段落換上全新造型登場，這套由 Valentino 特別訂製的舞台服，瞬間切換成高級浪漫，成為當晚最被討論的畫面之一。





▲ 蔡依林這套造型是Valentino 創意總監 Alessandro Michele 上任後為她打造的第二套特別訂製。（圖／讀者提供）

這套造型是Valentino 創意總監 Alessandro Michele 上任後為她打造的第二套特別訂製，也讓她再度坐實「擁有最多Valentino高規格訂製資源」的華語女星之一。以古典柔美、暗黑性感為核心，上身是帶透明感的象牙白雪紡襯衫，立領與微澎袖型帶出宮廷感，袖口綁帶垂落，隨她舉手投足在燈光中飄動。





▲ 蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會整體造型費高達5,000萬台幣。（圖／凌時差提供）

下身則用黑色束身馬甲收緊腰線，瞬間把甜美拉回力量感，讓整體比例更俐落，搭配層層堆疊的黑色荷葉短褲裙，走動時裙襬微翻，帶出一點娃娃感的俏皮，但又不失舞台的攻擊性；最吸睛的細節是腿上的黑色花卉印花絲襪，藤蔓般的圖騰像暗夜植物攀附肌膚，讓造型在浪漫之外多了神秘與戲劇張力，甜中帶刺，完全是「Jolin式美學」。





▲蔡依林演繹土耳其裔女性設計師Dilara Findikoglu作品，以類裸色系搭配黑色蜿蜒線條的特殊設計。（圖／凌時差提供）

呼應《PLEASURE》所打造的「愉悅宇宙」主題，蔡依林這次從開場到不同段落皆以「角色轉換」方式換裝，她此次同樣由Ugly Beauty巡演御用造型師Heather Picchiottino操刀統籌，該造型師過去也曾打造Katy Perry巡演造型，並透露這次是她職涯至今規模最大的項目，可見團隊為這場大秀投注的心力與資源。

其中一套出自土耳其裔女性設計師Dilara Findikoglu之手，作品擅長把性感、戲劇性與暗黑浪漫融合，蔡依林以類裸色系搭配黑色蜿蜒線條的特殊設計，宛如髮絲在身上纏繞著流動，舞台燈一打便呈現出強烈的視覺張力，腳踩一雙MM6 × Salomon鞋履如同第二層肌膚延伸，將魅惑指數拉伸到最高。