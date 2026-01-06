安格斯12星座一周運勢1／5-1／11　巨蟹更清楚誰是真的支持你

fb ig video search mobile ETtoday

牡羊3.21～4.20

諸星能量量集中在羊座十宮（事業、責任、外在定位），內在狀態比表面更加複雜。單身者容易受到成熟、有能力、能給你方向感的人吸引，可靠踏實的安全感勝過浪漫。有對象的羊，容易在忙碌中冷落另一半，彼此微妙的小情緒可能累積成小摩擦。休假時建議選擇能真正放空的活動，讓身心靈都能擁有最好的平衡與修復。

金牛4.21～5.20

星群這周落在與信念、遠景、人生方向有關的第九宮，讓你開始以更長遠的角度看待關係，交往中的金牛，這周兩人適合多聊一點對未來的想法，哪怕只是旅行或生活方式，都能讓關係更靠近。單身金牛不再被短暫曖昧吸引，反而容易對理念相近、生活步調穩定的人產生好感；在同儕社交上，主動遠離消耗型互動，才能遇見真正理解你的人。

雙子5.21～6.20

這周的雙子其實不太輕鬆，看似稀鬆平常的互動，都可能碰觸到比較深層的情感議題。摩羯能量集中在與心理連結有關的宮位，單身者可能對某個原本只是聊天對象的人產生異樣感覺，反而讓你有些不知所措，某些情愫已超越了好玩。有對象的雙子，這周容易因金錢、責任或安全感話題出現討論，逃避只會讓壓力更大。

巨蟹6.21～7.21

這周巨蟹的情緒幾乎都會與「他人」有所牽連，你會更清楚誰是真的支持你，誰只是需要情緒出口，與朋友之間能靈巧保有舒適的距離。單身蟹會更在意情感中的付出與回報，也可能顯得更加變動，緣分顯得有些怠速；。有對象者，這周的相處重點在「界線」，對方的一切你不需要全都包辦，有時說清楚反而能讓關係更健康。

獅子7.22～8.22

獅子平時雖顯得大而化之，不過最近諸星在三宮聚集之下，各種細節、摩擦，都可能被你情緒化的放大審視，單身者情感標準提高，容易在客套之下默默將緣分拒於門外；有對象者，這周容易因生活瑣事產生不耐，別把累積的疲勞轉成情緒。而情感關係為何，這周都建議獅子要減少無效社交，選擇真正能讓你放鬆的對象，才能緩和緊繃心情。

處女8.23～9.22

處女座這周也不像往日踏實沉穩，突如其來的緣分與邂逅就像是小小彩蛋，在新年度的開頭就為你帶來不一樣的衝撞感，受到群星落在情感宮位影響，你將重新定義情感中的浪漫。單身處女容易被外貌姣好的對象吸引，但也得注意別被顏值衝昏頭！這周覺得心煩意亂的時刻，可選擇清掃居住環境，藉著整理空間的同時也好好整理情緒。

天秤9.23～10.22

天秤這周受到冥王星直衝五宮的影響，就算平時再長袖善舞懂社交，最近也會開始對某些表面熱絡的朋友感到不耐，寧可把時間留真誠相處的知心朋友。單身天秤的桃花不少，多半來自熟人圈或生活場景，越不刻意，越容易遇到緣分。有伴者這周適合把關係拉回日常，看似瑣碎的互動，都會讓你對彼此更為認定！

天蠍10.23～11.22

這周天蠍的愛情雷達幾乎是拉滿拉好，不論是對於情感關係還是朋友相處，你會從對方的回覆、承諾兌現度等來判斷彼此的情感價值。單身者容易在工作對接、學習場合、短途出行或朋友聚會中遇到桃花，雖然沒有太多激情火花，但平實而單純的好感流動，反能讓你喜歡上這樣的相處氛圍。有伴者火星會讓你語氣偏硬，記得先說感受再講結論。

射手11.23～12.21

射手這周的情感主題在於價值，不論來自於自我價值、付出回報、金錢還是安全感，都會成為關係中的衡量關鍵，單身者持續擁有十分不錯的邂逅緣分，但你會默默避開某些油嘴滑舌的人，反而會把注意力放在專注、認真、帶有「摩羯感」的對象。有伴者這周很適合與對方建立某些生活規律，像是約會頻率、金錢分配、時間安排等，把模糊地帶變清楚，彼此更有默契。

摩羯12.22～1.19

太陽、金星、水星、火星在自我宮位匯聚，摩羯們總算能在人際關係中獲得顯化，整個人會更有存在感。單身者桃花不見得多，但容易與契合的對象擦出火花，啟動一段新情感的機會大增。而在與情人或朋友之間，你的話語權愈來愈有分量，但也容易不小心太過直接，任何溝通除了理性之外，也要多一點感性與同理，才不會傷到別人喔！

水瓶1.20～2.18

水瓶這周不論在情感還是朋友關係上，都呈現「有人約就GO、沒人約就宅」的被動狀態，看起來雖然有點廢，但其實你正在潛意識中內部更新。群星落在十二宮之下，閉關休眠、整理情緒變得格外重要，你會更關注自己，並自然降低社交與戀愛能量。由於你正在處於重塑形象與界線的過渡期，學習優雅拒絕，將能讓你少掉很多不必要的情緒內耗。

雙魚2.19～3.20

魚兒的情感主線這周將在人際圈裡開始發酵，單身者的桃花可能不再只是命中註定，請把自己放進各種歡樂有趣的圈子，不論是朋友聚會、同好活動、跨年後的飯局、甚至工作社群等，緣份將悄悄到來！有伴者這周既適合浪漫約會，也能嘗試務實平凡，一起經營社交生活圈、共同完成小目標，會讓你們感情更緊密！

