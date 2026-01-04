2026「木質花香調」香水10款推薦　網推「噴在衣服上很神」天氣變冷更適合

fb ig video search mobile ETtoday

文／美人圈

冬天必收「木質花香調」香水推薦！天氣變冷、更需要一點溫暖質感的時候，木質花香調香水就是神級選項！這類香氣通常以溫柔木質為基底，再揉合細緻花香，前調清新、後調溫暖，香氣自然耐聞、越到低溫越迷人，聞起來既有大人感的穩重，又不會過度厚重，超適合寒冷季節通勤、約會或節日聚會使用。還不知道今天冬天要入手哪一隻新香水？快收藏本篇就對了！

「木質花香調」香水推薦：Narciso All of Me Floral 綻放淡香精

Narciso Rodriguez的All Of Me Floral系列走的是一種重新把花香規則打散重組的路線，不像典型花香那麼乖，而是用更豐富、更多層的香氣去描繪一種自然綻放、自由生長的能量。2025推出的全新淡香精，把花香、麝香與木質揉成一種更現代、更有態度的味道，聞起來既柔軟又充滿動感，像是把「生命力」用香氣直接寫在空氣裡一樣。

▲木質香水 。（圖／翻攝自品牌）

All of Me Floral綻放淡香精，雖然是花香調，但它在後段透出的木質與琥珀暖意，讓整支香氣在冬天聞起來更柔、更有包覆感，像把「自由綻放」的力量披在身上。前調的荔枝與粉紅胡椒清亮、不甜膩，中段的玫瑰、天竺葵與茉莉把女性的自信與光芒堆到最滿；而重點就在尾調，癒創木加上乳感麝香，冷空氣一吹更明顯，溫暖、柔軟又很耐聞。

▲木質香水 。（圖／翻攝自品牌）

▲Narciso All of Me Floral 綻放淡香精30ml，NT$2,500／50ml，NT$3,750／90ml，NT$4,700。（圖／Narciso Rodriguez）

主要香調：木質花香調
前調：荔枝、粉紅胡椒
中調：波旁天竺葵、茉莉花、梅花
基調：癒創木、麝香

「木質花香調」香水推薦：Aesop Aurner 詠香水

Aesop新推出的Aurner詠香水是一款充滿詩意對比的花香調香氛，散發無畏而柔韌的個性。前調以洋甘菊、小荳蔻與粉紅胡椒帶來清新微辛的氣息，中調的白木蘭葉搭配天竺葵與小荳蔻，香氣深邃優雅；尾調檀香、雪松與香附子則增添木質底蘊與餘韻。整體清新中帶木質質感，草本與辛香層次分明，男女皆宜。網友更大推隨手把試香紙塞進帽T口袋，回家脫衣服時整件衣服都充滿香氣，實在太好聞，隔天立馬衝去購入，可見香味的持久與迷人氣息！

▲木質香水 。（圖／翻攝自品牌）

▲Aesop Aurner 詠香水 50ml，NT$5,600。（IG@aesop、Aesop）

主要香調：草香清新調 、木質花香調、辛辣調
前調：洋甘菊、小荳蔻、粉紅胡椒
中調：白木蘭葉、天竺葵、小荳蔻
後調：檀香、雪松之心、香附子

「木質花香調」香水推薦：嬌蘭 艾米拉玫瑰純粹淡香精

嬌蘭的艾米拉玫瑰以溫柔卻濃郁的玫瑰為主調，帶著朝露般的清甜與絲絨般的柔滑質感，前調明亮、後調溫暖，完美呈現玫瑰在冬日陽光下綻放的模樣。隨著時間推移，花瓣的香氣逐漸被柔和木質與溫暖麝香包裹，優雅不甜膩、高級又耐聞。這款香水最適合冷空氣時使用，越冷越能襯托出它細膩又包覆感十足的香氣層次，像在寒冬裡披上一條溫暖的玫瑰色披肩。整體氣質高級、知性，穿上後會讓人忍不住多靠近一點。

▲木質香水 。（圖／翻攝自品牌）

▲嬌蘭 艾米拉玫瑰純粹淡香精 125ml，NT$7,900。（嬌蘭）

主要香調：木質花香調
前調：焚香、玫瑰
中調：千葉玫瑰、覆盆子
後調：廣藿香、皮革調、麝香

「木質花香調」香水推薦：嬌蘭 薔薇之木淡香精

而花草水語系列的薔薇之木淡香精，則散發出花梨木的沁心辛香，並與柔美的玫瑰和馥郁的廣藿香互相交織，花梨木與土耳其玫瑰層層堆疊交織，花香調與木質調的完美結合，讓整體氣息更加中性，更賦予香水馥郁精緻又溫暖的氣息，如同落日映照的金色光芒，將大自然之美烙印於肌膚。

▲木質香水 。（圖／翻攝自品牌）

▲嬌蘭 薔薇之木淡香精 125ml，NT$6,780。（嬌蘭）

主要香調：玫瑰花香調、木質花香調
前調：佛手柑、檸檬、芫荽
中調：花梨木、土耳其玫瑰
後調：廣藿香、檀香

「木質花香調」香水推薦：阿蒂仙 冥府之路淡香水

阿蒂仙之香的經典香氣「冥府之路」，調香師Olivia Giacobetti以教堂經常焚燒的焚香為基調，搭配嬌柔的百合、木質中調，創造出輕盈獨特、空靈高冷卻又細緻溫柔的香氣。前調的沈穩和尾調的溫暖皂香，讓人不禁沉浸在其中。更有網友分享：「噴在衣服上很神！」味道變得更加空靈高冷，耐聞不出錯。

▲木質香水 。（圖／翻攝自品牌）

▲阿蒂仙之香 冥府之路淡香水 100ml，NT$6,050。（IG@lartisanparfumeur）

主要香調：木質清新調
前調：玫瑰、薑
中調：乳香脂、蘆薈木、野百合、雪松
後調：檀木、安息香、麝香

「木質花香調」香水推薦：Diptyque 維堤里歐（Vetyverio） 淡香精

Diptyque的維堤里歐，是一款把香根草詮釋得格外輕盈又中性的香水。開場帶著佛手柑與葡萄柚的清新果香，接著融入天竺葵與玫瑰的柔和花氣，最後以香根草、雪松和麝香收尾，乾淨又帶點皂感。它不像傳統香根草那樣厚重煙燻，而是清爽、通透，給人一種自在又不做作的氛圍，男女都能駕馭，特別適合陽光灑落的午後或日常外出時使用，清新又帶著隱約的高級感。

▲木質香水 。（圖／翻攝自品牌）

▲Diptyque Vetyverio 淡香水 50ml，NT$4,000／100ml，NT$5,500。（IG@diptyque、1010 APOTHECARY）

主要香調：木質花香調、柑橘調
前調：檸檬、柚子、萊姆、橘子
中調：天竺葵、依蘭、玫瑰、紅蘿蔔籽、肉豆蔻、丁香
後調： 香根草、白麝香、雪松木

「木質花香調」香水推薦：寶格麗 白茶中性淡香水

寶格麗的白茶中性淡香水，低溫萃取白茶精粹，並含有89%天然來源成分，保留其如花瓣般清新的白花香氣與柔和芳醇的果香，呈現木質花香與白麝香調的完美融合，香氣溫潤細緻，散發出如晨光輕拂般的潔淨與雅緻，打造溫柔、恬淡卻層次豐富的迷人氛圍。且持香度高，一噴擁有清新潔淨感。

▲木質香水 。（圖／翻攝自品牌）

▲寶格麗白茶中性淡香水 75ml，NT$5,100。（品牌提供）

主要香調：木質花香、白麝香調
香調結構：白茶香調、白麝香

「木質花香調」香水推薦：EX NIHILO 燎原玫瑰淡香精

EX NIHILO燎原玫瑰淡香精是一款表面溫柔、內裡致命的木質花香調，前調以細膩辛香混入一絲若即若離的葡萄柚氣息，看似清新卻暗藏鋒芒；中段則是保加利亞玫瑰全面綻放，帶著玫瑰水的亮感與濕潤調性，讓香氣像從肌膚深處慢慢滲出。走到後味，麂皮的優雅質感悄悄登場，與玫瑰形塑出柔軟卻危險的反差，彷彿甜美外表下有著敢愛敢恨的靈魂。整體氛圍性感、神秘又極具存在感。

▲木質香水 。（圖／翻攝自品牌）

▲EX NIHILO 燎原玫瑰淡香精 50ml，NT$6,800。（EX NIHILO）

主要香調：木質花香調
前調：粉紅葡萄柚、粉紅胡椒、蜜桃果汁
中調：玫瑰花水、玫瑰
後調：麂皮香調、白雪松木、檀木

「木質花香調」香水推薦：BYREDO 返璞歸真淡香精

BYREDO的返璞歸真淡香精的香氣可以說是一種優雅、溫暖而富有層次的香氛，融合了多種元素，給人一種沉靜又充滿歷史感的氣息，是一款不分男女都會愛上的味道。基調帶有輕微的香草和琥珀的溫暖香氣，增添了一絲甜蜜和柔和的感覺，讓整個香氛既富有深度又不失溫柔，給人一種安靜而內斂的舒適感。

▲木質香水 。（圖／翻攝自品牌）

▲BYREDO 返璞歸真淡香精 50ml，NT$5,900。（BYREDO）

主要香調：木質花香調
前調：白玫瑰、粉紅胡椒、醛類
中調：紫羅蘭、橙花、牡丹
後調：木質調、檀香、麝香

「木質花香調」香水推薦：Miller Harris 玫瑰晨語淡香精

Miller Harris玫瑰晨語淡香精，像清晨的第一道日光落在肌膚上，明亮、舒服又帶著不可忽視的氣場。前調以粉紅胡椒與綠柑橘交織出微微辛甜感，黑醋栗的果香則讓整體更俏皮清爽。中調迎來千葉玫瑰與天竺葵的經典花香組合，濕潤、純淨、有一點點早晨露水的透明感；隨著香氣沉穩下來，檀木、白麝香與橡苔的柔暖木質包裹住花香，使它更貼膚、更耐聞。

▲木質香水 。（圖／翻攝自品牌）

▲Miller Harris 玫瑰晨語淡香精14ml，NT$2,000／50ml，NT$4,500／100ml，NT$6,000。（1010 APOTHECARY）

主要香調：玫瑰花香調
前調：馬達加斯加粉紅胡椒、義大利綠柑橘、埃及黑醋栗
中調：法國千葉玫瑰、埃及天竺葵
後調：印尼廣藿香、白麝香、橡苔

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

香氛, 木質香, 花香

