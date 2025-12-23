交換禮物難墊底的三大星座！TOP 1從不盲選亂買　很會掌握預算、實用等細節

記者李薇／台北報導 圖／netflixkr IG

年末聚會、節慶派對一到，「交換禮物」就成了人際關係的試金石，有人抽到就開始焦慮，深怕踩雷、被嫌棄，但也有一些人，總是能精準送進對方心坎裡，讓全場默默點頭，從星座性格來看，以下三大星座，在交換禮物時特別不容易出錯，堪稱「安全牌代表」。

TOP 3 天秤座



天秤座天生擁有不錯的審美雷達，對「拿得出手」這件事非常在意，他們送禮時，重視整體質感與包裝美感，就算不是昂貴物品，也一定看起來體面、有設計感，所以很少送出讓人尷尬的東西，因為他們會站在「大多數人都能接受」的角度思考，寧可保守，也不冒險，屬於安全不失禮型。

TOP 2 金牛座



金牛座對「實用價值」有著異常敏銳的判斷力，他們不愛華而不實的東西，送禮時也一樣，無論是生活用品、吃的喝的，或是高CP值的小家電，金牛座總能挑到「用得到、用得久」的選項，對收禮的人來說，可能不會第一眼驚呼，但回家後卻會默默覺得：「這個真的很好用。」

TOP 1 處女座



說到最不容易出錯，處女座幾乎是公認第一名，他們在交換禮物前，早就偷偷觀察過每個人的喜好與禁忌，從預算、實用性到細節品質，通通考慮進去，不太會憑感覺亂買，而是理性分析「這個適不適合多數人」，因此踩雷率極低，收到處女座禮物的人，往往會覺得貼心又安心，因為每個細節都被照顧到了。