fb ig video search mobile ETtoday

交換禮物難墊底的三大星座！TOP 1從不盲選亂買　很會掌握預算、實用等細節

>

記者李薇／台北報導　圖／netflixkr IG

年末聚會、節慶派對一到，「交換禮物」就成了人際關係的試金石，有人抽到就開始焦慮，深怕踩雷、被嫌棄，但也有一些人，總是能精準送進對方心坎裡，讓全場默默點頭，從星座性格來看，以下三大星座，在交換禮物時特別不容易出錯，堪稱「安全牌代表」。

▲▼ 。（圖／netflixkr ＩＧ）

TOP 3　天秤座

天秤座天生擁有不錯的審美雷達，對「拿得出手」這件事非常在意，他們送禮時，重視整體質感與包裝美感，就算不是昂貴物品，也一定看起來體面、有設計感，所以很少送出讓人尷尬的東西，因為他們會站在「大多數人都能接受」的角度思考，寧可保守，也不冒險，屬於安全不失禮型。

TOP 2　金牛座

金牛座對「實用價值」有著異常敏銳的判斷力，他們不愛華而不實的東西，送禮時也一樣，無論是生活用品、吃的喝的，或是高CP值的小家電，金牛座總能挑到「用得到、用得久」的選項，對收禮的人來說，可能不會第一眼驚呼，但回家後卻會默默覺得：「這個真的很好用。」

TOP 1　處女座

說到最不容易出錯，處女座幾乎是公認第一名，他們在交換禮物前，早就偷偷觀察過每個人的喜好與禁忌，從預算、實用性到細節品質，通通考慮進去，不太會憑感覺亂買，而是理性分析「這個適不適合多數人」，因此踩雷率極低，收到處女座禮物的人，往往會覺得貼心又安心，因為每個細節都被照顧到了。

關鍵字：

星座, 個性, 占卜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

安格斯12星座一周運勢12／22 -12／28　巨蟹先顧好自己的心情

安格斯12星座一周運勢12／22 -12／28　巨蟹先顧好自己的心情

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶耶誕

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶耶誕

最會扮豬吃虎三大星座！TOP 1刻意普通無害　實際超懂放長線釣大魚

最會扮豬吃虎三大星座！TOP 1刻意普通無害　實際超懂放長線釣大魚

2026年消費調查：民眾消費持續降溫　只有一件事「再貴都買單」 衣櫃斷捨離必看！「4種衣服」留著只會更心煩　 睡飽還累怎麼辦？「簡單5招」讓你提升睡眠品質 遠離消耗你的人事物！「5個方法」教你丟掉負能量 「半拉鍊上衣」秋冬將取代大學T！舒華、Sana也穿了　5款推薦一次看 金宇彬、申敏兒大婚太浪漫！香氛婚禮小物早就是私下愛用 三宅一生 x ASICS神級「壁虎薄底鞋」！極簡線條、輕盈如裸足亮點一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面