Threads上超火「光澤蜜粉」是什麼？7款專櫃與開架蜜粉推薦＋用法一次看

文／美人圈

想讓底妝服貼又透亮？光澤蜜粉絕對是妝容的秘密武器，既不會破壞光澤、又可以同時起到柔焦及定妝效果！到底光澤蜜粉怎麼用？適合哪一種人？這次帶來完整光澤蜜粉使用技巧＋2026最新7款專櫃與開架平價光澤蜜粉推薦，不僅定妝控油、柔焦毛孔還能隱形瑕疵，無論乾肌、混合肌油肌，都能選到適合的款式，打造仙女級透明水光肌！

光澤型蜜粉是什麼？

光澤型蜜粉主打「柔光定妝」，粉體多半帶有極細緻的透光粉末或柔霧珠光，不是明顯打亮、而是讓膚質在光線下呈現自然反射，是一種以「定妝＋柔焦＋保留光澤」為核心訴求的蜜粉類型。與傳統霧面蜜粉不同，光澤型蜜粉在定妝的同時保留底妝原有的水潤光澤，讓膚質看起來更立體，而不是完全的粉霧感。簡單來說，光澤型蜜粉的角色比較像是「修飾光澤，而不是蓋掉光澤」。

光澤型蜜粉 vs 一般定妝蜜粉，有什麼不一樣？

一般定妝蜜粉

目的：控油、定妝、延長持妝

妝感：偏霧面或柔霧

使用後效果：容易讓底妝更乾淨，但有時會吃掉原本的水光感

光澤型蜜粉

目的：定妝同時維持肌膚光澤

妝感：柔光、細緻微亮，不是明顯珠光

使用後效果：底妝更服貼，看起來像「天生膚質好」，而非上了很多粉

對於喜歡水光底妝、奶油肌粉底的人來說，光澤型蜜粉可以避免最後一步定妝、將整個妝感定成霧面的問題，因此會更加推薦使用「光澤蜜粉」。

為什麼選光澤型蜜粉？光澤型蜜粉適合誰？

如果你有以下需求，光澤型蜜粉會特別適合你：

1.不想讓底妝光澤被蜜粉全部蓋掉

2.希望保留原生肌膚的水潤感

3.但又想要毛孔稍微柔焦、妝感更細緻

4.討厭厚粉感、不想臉看起來乾或死白

總體來說，光澤蜜粉定妝後可以保留原本底妝光澤的特性，能在定妝的同時保留細緻柔光，特別適合本身就喜歡水光肌、奶油肌妝效的人使用，也很推薦乾肌、混合偏乾肌，另外輕熟齡族群也可以避免霧面蜜粉帶來的乾紋與疲態感。如果你的底妝狀態已經很好，只是希望「定住妝感、不破壞光澤」，或想要一點柔焦毛孔、修飾膚質卻不顯厚重，光澤型蜜粉會比傳統蜜粉更安全、不容易翻車。

2026專櫃、開架平價光澤蜜粉推薦：GUERLAIN 嬌蘭 幻彩流星蜜粉球

嬌蘭經典「幻彩流星蜜粉球」好評度超高！富含天然來源成分的蜜粉球，融合霧面粉質與珠光亮澤，粉體極細緻柔滑，能瞬間柔焦毛孔與膚色不均，使肌膚呈現自然霧中帶光的質感。全新配方特色在於採用兩種功效互補的珍珠母貝，在不同角度下閃耀出自然光澤，還有節日限定的版本，像是2025星芒奇想限定版，將熱銷色號冷白皙重新創造，還有即將在1月登場的緹花丹寧限定版，在暢銷的02冷白皙配色中融入全新丹寧藍粉珠，冷暖色澤交織展現和諧柔光。

2026專櫃、開架平價光澤蜜粉推薦：SHISEIDO 資生堂國際櫃 超聚光持光蜜粉

即將在2026年1月登場的全新蜜粉！SHISEIDO全新蜜粉粉體極其細緻，注入玻尿酸及多重養膚成分，定妝控油同時具有保濕效果，上臉瞬間提升底妝光澤與保濕感。蜜粉能均勻附著肌膚，柔焦毛孔與瑕疵，使膚質看起來更加平滑，並帶有輕盈絲滑觸感，獨特珍珠光學融合膚色，推出三款色選：#01 Hydrating GLOW 水潤光感、#02 Smoothing MATTE 清新霧感、還有限定色#03 Pink Hydrating GLOW 月光粉，不論單擦或疊加底妝，都能維持自然水光感。

2026專櫃、開架平價光澤蜜粉推薦：shu uemura 植村秀 無極限幻光蜜粉餅 幻光餅

植村秀「無極限幻光蜜粉餅」打造臉上的高光時刻！首創水凝粉體造就奶油般絲滑柔膚質地，貼心加入胺基酸成分，定妝同步為肌膚深層保濕，擁有奶油般絲滑粉體與細緻微光效果，上臉瞬間柔焦毛孔、霧化凹陷與瑕疵，同時帶來若隱若現的透明光澤。專為亞洲肌膚訂製兩種色選：#星透紫 去黃提亮不發灰，#冰透藍 提暗沉修泛紅，精準解決亞洲膚色困擾，在定妝補妝同時自然提亮肌膚，散發精緻幻光。

2026專櫃、開架平價光澤蜜粉推薦：DIOR 迪奧 超完美柔光蜜粉餅

DIOR首款玻尿酸蜜粉餅！粉餅粉體極細緻，蘊含微小珠光粒子，能柔焦毛孔瑕疵，上臉後像是為肌膚披上自然輕透的柔亮光澤。輕盈粉質絲滑細緻，能完美貼膚，半透明色選適合所有膚色，可單擦提亮，也推薦疊加粉底液使用，延續底妝水光感，妝效細膩透亮，打造清透柔光肌。

2026專櫃、開架平價光澤蜜粉推薦：BOBBI BROWN 大理石粉嫩蜜粉餅

BOBBI BROWN全新推出超美「大理石蜜粉餅」，獨特的粉白雙色大理石蜜粉，透明白提供長達12小時的控油定妝效果，而晶透粉則蘊含細緻珍珠粉末，瞬間提亮膚色，使肌膚煥發自然光澤，這款蜜粉最特別的就是實際上看真的是霧中帶光的感覺，柔焦效果高、同時又有細緻的光澤，還可以霧化瑕疵及毛孔，呈現自然的通透感。

2026專櫃、開架平價光澤蜜粉推薦：dasique 大理石定妝蜜粉餅

dasique蜜粉餅採用特殊烘培技術，混和三種色選，以超美的珍珠光澤提亮暗沉肌膚，不僅可以自然修膚色、並賦予肌膚活力，粉質輕薄細膩，打造出柔焦又滑嫩的膚感，適合亞洲膚色的兩款色號：#01 棉花糖、#02 夢幻紫，像是為肌膚打上濾鏡般，打造淨白透亮光的肌膚質感。

2026專櫃、開架平價光澤蜜粉推薦：I'M MEME 我愛光透柔焦蜜粉餅

I'M MEME光透柔焦蜜粉餅採用半透明粉體搭配天然棉籽萃取，油水平衡佳，上臉不卡紋、不結塊，柔焦毛孔、隱形瑕疵。清透粉紫色調能修飾泛黃肌膚，輕拍即現仙女般透明肌，妝感自然柔光且均勻提亮膚色。

光澤蜜粉 Q&A

Q1：光澤蜜粉可以全臉使用嗎？

可以，但要看光澤強弱。如果蜜粉偏柔光細緻，全臉薄刷通常沒問題；光澤感明顯的款式，全臉使用容易顯亮或放大膚質凹凸，建議在眼下、法令紋、嘴角凹陷等部位局部使用，既能保留光澤、又不會讓妝感過亮。

Q2：光澤蜜粉會顯毛孔或顯油嗎？

關鍵在粉質與用量。粉體細緻、少量上妝可柔焦毛孔，反而讓底妝看起來更平滑；若一次用量太多或粉質較粗，容易顯毛孔或亮油感。建議用鬆刷輕拍、刷掉多餘粉量，妝感更自然。

Q3：油肌或混合肌可以用光澤蜜粉嗎？

可以，但建議分區定妝：T字控油區用霧面或控油蜜粉，臉頰、眼下凹陷處則用光澤蜜粉修飾膚質。這樣既能避免出油後整臉過亮，又能保留柔光底妝的立體感。

Q4：光澤蜜粉和打亮有什麼不同？

光澤蜜粉是「整體膚質柔光修飾」，主要是讓底妝看起來更平滑、有光澤，而不是刻意凸顯輪廓；打亮則是針對高點創造立體感。兩者功能不同，不建議互相替代。

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

美人圈, 蜜粉, 提亮, 定妝

