「自律女神」謝金燕又曬超狂腹肌　穩瘦關鍵：身體代謝顧好其他努力才有效

▲謝金燕。（圖／取自謝金燕小紅書）

圖文／CTWANT

謝金燕最近在小紅書再度曬出腹肌自拍，線條清楚、狀態緊實，再次掀起網友討論：「這真的不像50+的身材。」面對外界長年好奇她為何從未發胖，謝金燕也直接把話說清楚——不是減肥藥、不是挨餓，而是一套她實行了幾十年的生活方式。

她先點出很多人會忽略的第一件事：提高代謝比少吃更重要。她直言，市面上不少所謂的減肥方法，一開始只是排水，後面一定回彈，真正能讓體重穩定的前提，是把身體代謝顧好，其他努力才會有效。

▲（圖／取自謝金燕IG，下同）

在作息上，她非常嚴格。每天固定時間睡覺，不熬夜，因為熬夜會直接破壞代謝；睡前3小時完全不進食，讓身體在夜間專心修復而不是消化。她也提醒，很多人瘦不下來，其實不是吃太多，而是吃太晚。

飲食細節更是關鍵。她強調每一餐只吃七分飽就停，慢慢吃、慢慢咬，讓大腦有時間接收到「已經飽了」的訊號，避免不知不覺吃過量。她也提到，吃太快往往是在胃已經撐了之後才發現，長期下來只會越吃越多。

至於吃什麼，她有一套明確順序：先吃蛋白質、再吃青菜，主食放最後，而且主食吃不完就打包，不勉強自己清盤。早餐一定要有蛋白質，幫助啟動代謝；搭配無糖茶或黑咖啡，不加糖、不加奶精。

她幾乎不喝含糖飲料、不碰零食，連高糖水果、甜點都列入「大忌」。水果可以吃，但只選低糖、原型水果，絕不喝果汁，因為糖分太集中，會直接拖垮代謝。

運動方面，她不把運動當成壓力。她分享，每天抓對時間動10分鐘也有效，像是起床後做簡單伸展、瑜伽或局部訓練，重點在於啟動身體，而不是把自己操到很累。之後再補充蛋白質，讓肌肉維持在線。

她也提醒，久坐是代謝殺手，每半小時一定起來走動、伸展，讓身體不要一直停在靜止狀態。這些看似不起眼的小動作，才是她51年來沒有發胖的真正原因。

也難怪網友會說，謝金燕的腹肌不是靠忍，而是靠每天都做到的自律細節，一點一點累積出來的成果。

