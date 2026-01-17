fb ig video search mobile ETtoday

離婚、有孩子也不被定義！陳妍希《狙擊蝴蝶》甜戀小19歲男星，不老狀態超寫實更勵志

▲陳妍希新劇《狙擊蝴蝶》播出後迅速掀起熱議。（圖／擷取自小紅書，下同）

圖文／CTWANT

陳妍希在電視劇《狙擊蝴蝶》中，與小她19歲的男主角周柯宇演出甜蜜愛情戲，播出後迅速掀起熱議。觀眾討論的不只是年齡差，而是她為什麼「看起來這麼剛好」——不裝嫩、不用力證明自己，卻自然站在畫面中心。

《狙擊蝴蝶》不只是姐弟戀，而是一種人生狀態的展現

這段感情線之所以成立，關鍵從來不只是外表，而是一種成熟卻不疲憊的狀態。她的眼神有重量、神情有餘裕，讓角色散發出「我知道自己在做什麼」的自信，年齡差在這樣的氣場之下，自然被稀釋。

▲陳妍希。（圖／取自IG）

離婚、有孩子，依然可以走在自己的人生節奏裡

這幾年，陳妍希的人生並不只停留在作品上。她經歷婚姻轉折、成為母親，也曾被外界用各種標籤定義，但她沒有選擇退場，而是一步步走回自己的生活軌道。

她沒有急著證明「我過得多好」，而是讓狀態說話——戲接得穩、生活節奏清楚、外在狀態不慌不忙。這種不急著討好世界的從容感，反而讓她在鏡頭前顯得更年輕，也更有說服力。

對許多女生來說，這比任何凍齡神話都更勵志：人生走到不同階段，不需要重來，而是學會把自己照顧好。

▲（圖／取自IG）

不老不是回到20歲，而是把自己活在對的位置

陳妍希的「不老」，從來不是強行留住青春，而是清楚知道什麼適合現在的自己。輪廓乾淨、膚況穩定、精神感在線，這些都來自日常的自我管理，而不是短暫的修飾。

小編推薦1：雙步驟輪廓保養，整理成熟女人的俐落感

RéVive在抗老保養上的思路，並非追求瞬間改變，而是聚焦於隨時間推移、臉部線條逐漸失去俐落感的日常狀態管理。抗引力緊緻精華以太子參精萃為配方核心，搭配多重胜肽與金鈕釦精萃，著重於日常保養中對肌膚整體狀態的支持，讓輪廓視覺看起來更集中、線條更乾淨。

▲RéVive抗引力緊緻精華30ml／19,800元。（圖／品牌提供）

同系列的抗引力緊緻面膜則作為精華保養的延伸步驟，以品牌獨創的複合緊緻胜肽配方為核心，提升敷用時的服貼度與整體包覆感。敷後肌膚觸感更平整，線條視覺更集中，適合在肌膚狀態疲累或需要整理膚況時使用，讓日常保養節奏看起來更完整。

▲RéVive抗引力緊緻面膜5片／5,500元。（圖／品牌提供）

小編推薦2：表情紋的日常狀態管理選項

修麗可在保養設計上，將焦點放在日常表情活動對膚況視覺的影響。P-TIOX超胜肽抗皺極光精華以胜肽為核心概念，結合多種胜肽配方，著重於舒緩因表情活動頻繁所帶來的肌膚緊繃感，讓膚表視覺看起來更平滑。

▲修麗可P-TIOX超胜肽抗皺極光精華30ml／4,990元。（圖／品牌提供）

同時加入PHA葡萄糖酸內酯，溫和調理角質，使肌膚觸感更細緻、膚況更穩定。整體定位並非取代任何療程，而是作為日常保養中的一環，適合希望以非侵入方式整理表情部位狀態、重視舒適度與生活節奏的人選擇。

 ▲修麗可P-TIOX超胜肽抗皺極光精華30ml／4,990元。（圖／品牌提供）

小編推薦3：在不同光線下，都能維持乾淨膚色的保養型蜜粉

真正影響妝容精緻度的，往往不是底妝本身，而是光線。早上通勤時的冷白光、白天戶外的自然日光，以及夜晚室內與街燈交錯的混合光源，都可能讓妝容看起來暗沉、泛黃或顯毛孔。

在2026年日本彩妝趨勢回歸「乾淨、透明、柔霧」的美學方向下，蜜粉不再只是定妝工具，而是妝容光感與膚色管理的重要角色。資生堂國際櫃NEW超聚光持光蜜粉，以細緻貼膚的質地，協助妝容在不同光源下維持自然、均勻的膚色表現。

▲資生堂國際櫃NEW超聚光持光蜜粉／1,650元（共3色）。（圖／黃筱婷攝）

全系列共推出三色：#01水潤光感、#02清新霧感，以及日本與亞洲限定的#03月光粉。#03月光粉以粉色基底結合冷色珠光，特別為亞洲膚色調校，能在燈光下提升透明感，讓妝容呈現柔和澎亮的視覺效果。

使用時可依妝效需求調整手法，想要光澤感，可以先用刷具沾取大量蜜粉，刷法不是用刷的，而是用輕放的方式慢慢上妝，如果想要霧面感，就直接用它附的粉撲上妝，另外可以使用少量輕刷於T字、眼下與輪廓轉折處，或以小刷具在顴骨位置點綴提亮，這款蜜粉不但具有保養功能，更是怎麼擦都很清透、完全不厚重的妝感真的太強！

關鍵字：

周刊王, 陳妍希, 保養

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

