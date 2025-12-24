fb ig video search mobile ETtoday

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座Top 3　第一名嘴上不在意其實超走心

星座,冷暴力,個性。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

在職場或日常社交中，你一定遇過這種人，表面風平浪靜，什麼事都能好好處理，但其實，他們的內心戲早就翻江倒海，只是不說、不表現。這種「高隱匿型情緒星座」常被誤會很冷靜，其實內心非常細膩，容易受環境或人際關係牽動。以下三個星座，堪稱最會隱藏情緒、但也最容易被影響的代表。

第一名：巨蟹座

巨蟹座給人的第一印象是溫柔、溫和又有耐心，但他們其實對情緒的感知力超強，就像天生的「情緒接收器」。別人一句無心的話、一個表情變化，都可能讓巨蟹內心小劇場連播八集，他們不會當場發作，而是默默消化、甚至在夜深人靜時回放畫面自我內耗，這種深層感受力，也讓他們很容易替他人著想、陷入情緒共感的迴圈。

第二名：天秤座

天秤座一直努力營造和平、平衡的氛圍，喜歡當人際關係的潤滑劑，但也因為過於在意別人的看法，天秤其實非常容易被一句話刺中要害，內心懷疑自己是否做錯、說錯什麼。他們總是笑笑地把不舒服藏起來，心裡卻會反覆思考對方的語氣、用詞甚至語意，陷入「我是不是讓對方不開心了？」的焦慮輪迴。

第三名：雙魚座

雙魚座感性浪漫、情緒豐富，只要感受到一點點情緒波動，就可能迅速蔓延成內心大浪，他們很容易受別人的情緒感染，尤其當身邊人情緒低落，雙魚就會自動進入陪葬模式，連自己也變得鬱悶。更別說面對批評或冷漠時，雙魚雖然嘴上說「沒關係」，心裡早已上演小悲劇十連發，還可能默默走心到消失訊息。

星座, 運勢, 巨蟹座, 天秤座, 雙魚座

