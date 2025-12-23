fb ig video search mobile ETtoday

想脫單不只是靠緣分！「3個改變」讓你提升魅力、吸引對的人

>

▲▼ 星座,運勢,愛情,幸運日,占卜。（圖／Pexels）

▲想脫單不只是靠緣分，「3個改變」讓你提升魅力、吸引對的人。（圖／Pexels）

記者鮑璿安／綜合報導

總是覺得自己「好像條件也不差」，但就是遲遲脫不了單嗎？有時候問題不在「沒人愛」，而是我們不自覺地關上了愛情的大門。其實，脫單並不是全靠運氣，只要願意從內在狀態、生活習慣到人際互動做出一點點調整，就能讓你更容易被看見，也更容易遇見對的人。

1. 讓自己活得有趣，比拚條件不如培養魅力

很多人以為交往就是「找到一個配得上我條件的人」，但真正讓人心動的往往是個性、生活方式和價值觀的火花。與其努力成為「很會交往的人」，不如成為「有趣的自己」。開始培養一項興趣、拓展生活圈，當你專注在喜歡的事物上，氣場也會變得不同，自然吸引相同頻率的人靠近。

2. 終結「沒人喜歡我」的想法，學會正向看待自己

有些人不是沒人追，而是「覺得自己不值得被追」。過度自我懷疑會讓你在曖昧或互動中呈現退縮姿態，甚至提前把對方推開。改變的第一步，是學會欣賞自己、允許被愛，就算不完美，也值得好好被對待。當你對自己的態度改變，吸引到的人也會不一樣。

3. 真誠互動勝過套路，讓人想靠近你

現在的社交媒體與交友App充滿「攻略與話術」，但人與人之間真正能建立連結的關鍵從來都不是技巧，而是溫度。願意傾聽、分享、表達好感，會讓彼此感覺被尊重與重視，放下防備，真誠互動，是讓曖昧發展成關係的關鍵一步。

關鍵字：

脫單, 愛情, 社交技巧, 正向思維

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

安格斯12星座一周運勢12／22 -12／28　巨蟹先顧好自己的心情

安格斯12星座一周運勢12／22 -12／28　巨蟹先顧好自己的心情

最會扮豬吃虎三大星座！TOP 1刻意普通無害　實際超懂放長線釣大魚

最會扮豬吃虎三大星座！TOP 1刻意普通無害　實際超懂放長線釣大魚

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶耶誕

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶耶誕

2026年消費調查：民眾消費持續降溫　只有一件事「再貴都買單」 交換禮物難墊底的三大星座！TOP 1從不盲選亂買　很會掌握預算、實用等細節 衣櫃斷捨離必看！「4種衣服」留著只會更心煩　 遠離消耗你的人事物！「5個方法」教你丟掉負能量 三宅一生 x ASICS神級「壁虎薄底鞋」！極簡線條、輕盈如裸足亮點一次看 戀愛運超旺常有的5大共通點：不急著證明被愛 睡飽還累怎麼辦？「簡單5招」讓你提升睡眠品質

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面