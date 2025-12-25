職場奴性最強星座Top3！第一名自我要求高　容易被上司當工具人





（圖／Pexels）



記者鮑璿安／綜合報導

在職場上總有一群人默默扛下所有責任、下班繼續加班還自認理所當然，不求掌聲只求任務完成。他們往往責任感超高、不善推託，被說是「最奴」的星座也毫不為過。以下就盤點最容易陷入過勞危機、把工作看得比生活還重的三大星座，你或身邊朋友上榜了嗎？

第三名：處女座

處女座天生追求細節與高標準，做事一絲不苟，容易陷入「沒做到最好就不放手」的循環。他們即使沒人要求，也會主動挑錯、自我修正，再三確認才敢交差。這樣的個性讓他們成為職場最可靠的存在，但也往往扛下過多責任、習慣自己一肩扛起所有，久而久之容易讓自己身心俱疲。

第二名：摩羯座

對摩羯來說，工作不只是維生手段，更是自我價值的展現。他們不怕加班、不怕辛苦，只怕被認為不夠專業。摩羯座在職場極具野心，會默默累積實力、一步步往上爬，即使沒人逼他們，也會自發性挑戰高難度任務，是公司最穩定、最上進的一群。但他們太壓抑，常常累了也不說，壓力堆積久了可能一夕爆發。

第一名：巨蟹座

巨蟹座表面溫和，實則內心非常有責任感，尤其在人際和工作關係中，為了不讓同事失望、害怕拒絕別人，總是默默接下各種額外任務。他們擅長照顧團隊、補位他人，是辦公室裡的「隱形功臣」，但也因為太在意他人感受，容易讓自己成為被利用的對象。長期下來，巨蟹若不學會設界線，很容易陷入高壓與情緒崩潰的風險中。