黛安娜王妃婚禮香檳登拍賣　估價逾245萬元

▲1981年當時的威爾斯親王查爾斯與黛安娜王妃舉行世紀婚禮，轟動全球。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

1981年當時的威爾斯親王查爾斯（現為英國國王查爾斯三世）與黛安娜王妃舉行世紀婚禮轟動全球，一瓶為該場婚禮特別製作、容量1.5公升的Dom Pérignon 1961 年香檳，將於11日在國際拍賣公司邦瀚斯（Bonhams）網絡旗下丹麥的Bruun Rasmussen 拍賣行登場，估價約2,450,000元起。





▲黛安娜王妃婚禮限定版的Dom Pérignon 1961年香檳11日將於丹麥拍賣，估價約2,450,000元起。（圖／邦瀚斯提供）

Bruun Rasmussen拍賣行葡萄酒部主管 Thomas Rosendahl 指出，1961 年份的 Dom Pérignon 一向備受推崇，而這批特別版僅供皇室婚禮的官方慶典與受邀嘉賓享用，因此數量極為有限，兼具高度收藏價值與歷史意義。這批香檳於1981年完成除渣程序，並貼上專屬標籤，以紀念這場全球矚目的皇室婚禮。





▲黛安娜王妃生前衣物今年6月進行拍賣，圖中的「關愛之裙」拍出12,570,000元天價。（圖／CFP）

黛安娜王妃於1997年因車禍在巴黎過世，她生前投身慈善的仁心風範、絕佳的時尚品味依然令人懷念，今年6月朱利安拍賣行（Julien’s Auctions）舉行「黛安娜王妃的風格與皇室珍藏」拍賣引起高度關注，拍賣了超過200件戴她的時尚單品和皇家紀念品，包括一件她穿著造訪兒童醫院的「關愛之裙」碎花裙，以約12,570,000元天價成交。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

