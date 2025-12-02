fb ig video search mobile ETtoday

Swatch看氣象賣錶！　瑞士下雪才銷售歐米茄聯名雪花錶

▲Swatch以冬日雪為靈感的MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD Cold Moon腕錶12,150元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch與歐米茄（OMEGA）聯名錶近幾年創造許多亮點，銷售方式就是話題之一，依照錶款主題與特性陸續推出「日落開賣」、「滿月單日限定」、「滿月至新月期間限定」銷售，被錶迷戲稱為「花式賣法」，而最新曝光的冬季白雪主題MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD Cold Moon腕錶，竟然是看氣象才開賣，自12月4日冷月滿月起至2026年春分（3 月 20 日）期間，僅會在瑞士下雪時限量銷售。

▲Swatch月相盤上皆以雷射雕刻出獨一無二的雪花設計。

新款MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD Cold Moon腕錶換上冬日新裝，以純白色調呈現冬季的皚皚雪景，延續系列經典的錶盤配置，搭載 Swatch的地相技術，並加入飾有OMEGA Moonshine™ Gold 的月相顯示，9時位置的Snoopy經典插畫也融入雪景元素，最吸睛是當中一輪明月以雷射刻上雪花圖案，猶如雪花般款款都是獨一無二。

▲CITIZEN Series 8系列880機械腕錶NB6035-55H設計靈感源自雪夜美景，全台限量25只，60,800元。（圖／CITIZEN提供）

CITIZEN最新Series 8系列880機械腕錶NB6035-55H，則以冬日夜晚白雪紛飛的都市夜景為靈感，於面盤中央呈現由白向黑漸變的圖騰，宛如城市燈光下閃耀的雪景，而錶圈、時標與指針上點綴的金色元素呼應都會夜景閃爍燈光；此錶款具GMT兩地時間與日夜顯示，以及絕佳抗磁性，內外兼具，台灣限量25只。

