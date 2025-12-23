貝克漢長子秀廚藝沒人看　狠心封鎖家人網勸「快跟爸媽和好」

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ 貝克漢 。（圖／翻攝IG）

▲布魯克林示範做牧羊人派，網友不埋單向他喊話快與父母和好。（圖／翻攝brooklynpeltzbeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

貝克漢長子布魯克林佩茲貝克漢（Brooklyn Peltz Beckham）與家人失和不是新聞，但近日有媒體報導貝克漢夫婦退追長子社群，讓三子克魯茲（Cruz Beckham）忍無可忍出聲闢謠，表示：「我的父母不可能不追蹤自己的孩子，事實上是，一覺醒來後才發現自己被封鎖了，我也是其中之一。」布魯克林未回應仍持續在IG秀廚藝，不過網友不埋單，一面倒勸他快和父母和好。

▲▼ 貝克漢 。（圖／翻攝IG）

▲貝克漢夫婦與3子1女及媳婦妮可拉佩茲上回同框已是去年聖誕節。（圖／翻攝brooklynpeltzbeckhamIG）

距離上回貝克漢夫婦與3子1女與媳婦妮可拉佩茲（Nicola Peltz）同框已是去年聖誕節了，在此之前貝克漢一家人還特別為布魯克林推出的辣醬品牌站台宣傳，未料2025年雙方關係急轉直下，連貝克漢50歲生日布魯克林夫婦都刻意缺席，看來累積不少「新仇舊恨」，「新仇」指的是布魯克林不滿大弟羅密歐與他的前女友Kim交往，儘管雙方已分手，但布魯克林顯然氣未消；「舊恨」則是婆媳問題，妮可拉佩茲從籌備婚禮開始就對婆婆維多利亞貝克漢相當不滿，雙方種下心結。

▲▼ 貝克漢 。（圖／翻攝IG）

▲貝克漢去年替布魯克林推出的辣醬宣傳。（圖／翻攝brooklynpeltzbeckhamIG）

近期布魯克林更大動作從IG封鎖所有貝克漢家庭成員，老婆妮可拉佩茲當然也比照辦理，小倆口在聖誕節家人團聚時刻鬧出封鎖風波，布魯克林無論再賣力示範牧羊人派製作過程，網友也不想看，勸他「打電話給媽媽吧」！而貝克漢夫婦未做回應，維多利亞持續分享工作日常，夫妻倆如常生活未口出惡言的舉動，被視為隨時敞開大門歡迎長子回歸。

▲▼ 貝克漢 。（圖／翻攝IG）

▲布魯克林（左）2022年與妮可拉佩茲結婚，感情甜蜜蜜。（圖／翻攝brooklynpeltzbeckhamIG）

►貝克漢戴的11萬沙丘色帝舵表大賣　帥氣現身F1賽場

►威廉承襲黛安娜王妃善心　帶長子為街友備餐

貝克漢, 維多利亞貝克漢, 布魯克林, 妮可拉佩爾茲

