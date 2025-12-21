威廉承襲黛安娜王妃善心　帶長子為街友備餐

▲英國王儲威廉（中）帶著長子喬治王子（右），與主廚Claudette合影。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國王儲威廉日前帶12 歲的長子喬治王子，在英國最大、為無家可歸者及居住不穩定者提供資源的中心The Passage，協助準備年度節日午餐，喬治在訪客簿上簽名，位置正好在他父親以及已故祖母黛安娜王妃的簽名下方，相隔32年兩代傳承行善之心，別具意義。





▲威廉（左）11歲時曾隨媽媽黛安娜王妃（右二）一同造訪同一家慈善機構The Passage。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

威廉在11歲時首次與黛安娜王妃一同造訪The Passage， 2019 年他正式成為此慈善組織的皇家贊助人。威廉當時分享說：「我童年時對這個地方的造訪，給我留下了深刻而長久的印象，讓我明白要確保我們社會中的每一個人，尤其是最貧困的人，都能被以尊重、尊嚴與善意對待，並獲得實現人生潛能的機會，是多麼重要。」





▲喬治王子隨爸爸的腳步，在The Passage留下簽名。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

於是威廉身體力行，帶著喬治王子為The Passage幫助的民眾準備聖誕午餐，他對於廚房不陌生，在家與媽媽凱特王妃學習烘焙，也多次在鏡頭前備餐，有模有樣，而他身穿英國童裝品牌Boden紅色毛衣，完美呼應節慶氣氛。





▲喬治王子穿紅色Boden毛衣呼應聖誕氣氛，認真參與備餐。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）