fb ig video search mobile ETtoday

威廉承襲黛安娜王妃善心　帶長子為街友備餐

>

▲▼威廉與喬治王子 。（圖／翻攝IG）

▲英國王儲威廉（中）帶著長子喬治王子（右），與主廚Claudette合影。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國王儲威廉日前帶12 歲的長子喬治王子，在英國最大、為無家可歸者及居住不穩定者提供資源的中心The Passage，協助準備年度節日午餐，喬治在訪客簿上簽名，位置正好在他父親以及已故祖母黛安娜王妃的簽名下方，相隔32年兩代傳承行善之心，別具意義。

▲▼威廉與喬治王子 。（圖／翻攝IG）

▲威廉（左）11歲時曾隨媽媽黛安娜王妃（右二）一同造訪同一家慈善機構The Passage。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

威廉在11歲時首次與黛安娜王妃一同造訪The Passage， 2019 年他正式成為此慈善組織的皇家贊助人。威廉當時分享說：「我童年時對這個地方的造訪，給我留下了深刻而長久的印象，讓我明白要確保我們社會中的每一個人，尤其是最貧困的人，都能被以尊重、尊嚴與善意對待，並獲得實現人生潛能的機會，是多麼重要。」

▲▼威廉與喬治王子 。（圖／翻攝IG）

▲喬治王子隨爸爸的腳步，在The Passage留下簽名。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

於是威廉身體力行，帶著喬治王子為The Passage幫助的民眾準備聖誕午餐，他對於廚房不陌生，在家與媽媽凱特王妃學習烘焙，也多次在鏡頭前備餐，有模有樣，而他身穿英國童裝品牌Boden紅色毛衣，完美呼應節慶氣氛。

▲▼威廉與喬治王子 。（圖／翻攝IG）

▲喬治王子穿紅色Boden毛衣呼應聖誕氣氛，認真參與備餐。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

►夏綠蒂公主撒嬌靠威廉肩膀　小王子路易躺老爸胸膛超放鬆

►凱特王妃森林綠大衣呼應聖誕氣氛　一家五口出場宛如時尚大片

關鍵字：

王儲威廉, 喬治王子, 黛安娜王妃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

G-SHOCK 20萬鳳凰錶滿滿精緻細節 　金屬工藝大師手工雕鑿

G-SHOCK 20萬鳳凰錶滿滿精緻細節 　金屬工藝大師手工雕鑿

夏綠蒂公主撒嬌靠威廉肩膀　小王子路易躺老爸胸膛超放鬆

夏綠蒂公主撒嬌靠威廉肩膀　小王子路易躺老爸胸膛超放鬆

歐米茄月之暗面錶全面進化　紅指針、灰陶瓷款超夯

歐米茄月之暗面錶全面進化　紅指針、灰陶瓷款超夯

「甜茶」橘色造型上癮　情侶裝、母子裝高調搶鏡 徐悲鴻《奔馬》躍上浪琴表　鍍金自動盤上奔馳 朴寶劍變玄彬同事　當歐米茄大使耍酷 摩納哥王妃仙女造型迷人　與台灣珠寶設計師Anna Hu同桌慶聖誕 周杰倫的聖誕錶有「世界時光機」字樣　三方聯名帝舵表搶頭香 勞力士80坪大店落腳麗晶精品　機芯牆太美、鑑賞舒適度大升級 《艾蜜莉在巴黎》宣傳行宛如時裝秀　莉莉柯林斯蕾絲睡衣風吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面