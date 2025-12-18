fb ig video search mobile ETtoday

歐米茄月之暗面錶全面進化　紅指針、灰陶瓷款超夯

>

▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄超霸系列月之暗面腕錶黑色陶瓷錶殼搭配橡膠錶帶款（左起）471,000元，紅針款471,000元，塗層尼龍布料錶帶款471,000元。（圖／歐米茄提供）

記者陳雅韻／台北報導

歐米茄（OMEGA）與太空探險淵源深厚，其中一段為人所津津樂道的故事是1968年阿波羅8號成為人類史上首度繞月球的載人任務，當時的指令艙駕駛員Jim Lovell在失去無線電聯繫、消失於月球背面前，曾向控制中心說：「我們在另一面見。」當時組員們正戴著歐米茄超霸腕錶。 今年品牌打造7款升級版的超霸月之暗面系列腕錶向這段傳奇致敬，重新設計的外型更纖薄、進化為同軸擒縱大師天文台機芯，並融合精湛陶瓷工藝 ，當中以首度現身的紅指針款與灰陶瓷腕錶人氣最旺。

▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄超霸系列月之灰面腕錶灰色陶瓷搭配橡膠錶帶，483,000元。

▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄超霸系列 月之灰面腕錶的機芯飾以雷射蝕刻月球表面。

歐米茄於2013年發表月之暗面系列，今年革新版呈現全新拋光倒角陶瓷腕錶，其中經典月之暗面的黑陶瓷版本，同時配備 Liquidmetal™ 測速儀刻度與雙層陶瓷錶盤，經雷射刷紋修飾，整體設計更為纖薄，內載9900同軸擒縱大師天文台認證機芯；特別款腕錶則融入太空人Jim Lovell對月球為灰色的觀察，灰色鏤空面盤呈現近面的月球，月球的背面則由錶背飾以雷射蝕刻機芯詮釋，兩大新作都有搭配尼龍錶帶內襯橡膠材質或背面則飾以月球表面紋理橡膠錶帶等款式供選擇。

▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲蕭邦Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF腕錶搭載Chopard 01.14-C機芯。（圖／蕭邦提供）

蕭邦（Chopard）近年來運動錶代表作Alpine Eagle系列也不斷精益求精，發表第三代高振頻腕錶Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF錶，取名為「SL」代表Super Light（超輕），點出設計目標成為品牌史上最輕錶款，從錶殼、錶冠及錶圈均以陶瓷鈦金屬製成，錶帶則搭配橡膠材質，且高振頻機芯Chopard 01.14-C因主機板及錶橋同樣採用陶瓷鈦金屬，因此比上一代更輕巧，配上純黑面盤，展現優雅運動風。
 

►朴寶劍變玄彬同事　當歐米茄大使耍酷

►朴寶劍拎微笑包超親切　戴23萬歐米茄錶絕配優雅灰裝

關鍵字：

歐米茄, OMEGA, Chopard, 蕭邦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

「甜茶」橘色造型上癮　情侶裝、母子裝高調搶鏡

「甜茶」橘色造型上癮　情侶裝、母子裝高調搶鏡

徐悲鴻《奔馬》躍上浪琴表　鍍金自動盤上奔馳

徐悲鴻《奔馬》躍上浪琴表　鍍金自動盤上奔馳

朴寶劍變玄彬同事　當歐米茄大使耍酷

朴寶劍變玄彬同事　當歐米茄大使耍酷

摩納哥王妃仙女造型迷人　與台灣珠寶設計師Anna Hu同桌慶聖誕 周杰倫的聖誕錶有「世界時光機」字樣　三方聯名帝舵表搶頭香 勞力士80坪大店落腳麗晶精品　機芯牆太美、鑑賞舒適度大升級 《艾蜜莉在巴黎》宣傳行宛如時裝秀　莉莉柯林斯蕾絲睡衣風吸睛 蕭敬騰也是Swatch史努比錶粉絲　俏皮造型包聖誕禮 泰勒絲天鵝絨裝性感炸裂　挑戰最辣聖誕造型 Jisoo派對造型秀優雅魅力　疊搭卡地亞美洲豹鑽錶與手環更時髦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面