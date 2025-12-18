徐悲鴻《奔馬》躍上浪琴表　鍍金自動盤上奔馳

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼Longines,Breitling 。（圖／公關照）

▲林柏宏佩戴浪琴巨擘系列馬年生肖紀念腕錶。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

為迎接象徵品牌本命年的農曆丙午紅馬年，浪琴表（Longines）攜手中國徐悲鴻美術館推出馬年生肖紀念腕錶。設計靈感取自徐悲鴻經典畫作《奔馬》，將駿馬奔躍向前的英姿精細鐫刻於機芯的鍍金自動盤上，隨著手腕擺動，彷彿駿馬持續奔馳，象徵生生不息以及自由與勇敢的精神；面盤則呼應紅馬年飾以漸變紅色，全球限量發行2,026只，於浪琴表台北101名品店獨家販售。

▲▼Longines,Breitling 。（圖／公關照）

▲浪琴巨擘系列馬年生肖紀念腕錶全球限量2026只，94,900元。

浪琴表自19世紀以來長期擔任國際頂尖馬術賽事的官方指定計時品牌，此次推出的馬年生肖紀念腕錶，更彰顯與馬術世界的連結，最特別的是馬年錶由徐悲鴻之子、知名書法家徐慶平策劃，延續家族藝術傳承，將畫作中奔馳的駿馬與馬蹄下泛起的金色漣漪轉化為腕錶上的動態意象，搭配紅色太陽放射紋磨砂錶盤，漸層色澤宛如日出景象，象徵吉祥與新生，6時位置為星期與月相顯示；而透過透明底蓋，可欣賞L899.5自動上鍊機芯鍍金自動盤上精緻的奔馬鐫刻與徐悲鴻親筆落款。

▲▼Longines,Breitling 。（圖／公關照）

▲百年靈Top Time B01 Shadow Rider夜影黑駒馬年限量版計時腕錶，228,888元。（圖／百年靈提供，以下同）

百年靈（Breitling）也為馬年打造全球限量288只的Top Time B01 Shadow Rider夜影黑駒馬年限量版計時腕錶，以賽車文化為靈感的Top Time時計本有飆速自由精神，復古外形結合駿馬元素更加吸睛，面盤上橢圓圖騰取材自品牌歷史檔案中的儀表板設計，9時位置小盤飾以夜影黑駒的側影圖案，30分鐘累計盤與中央計時秒針以紅色細節點綴，不僅增添動感，也提升讀時清晰度，而12時至2時間鐫刻「YEAR OF THE HORSE」字樣紀念馬年。此限量錶搭載通過瑞士官方天文台COSC認證的百年靈自製B01計時機芯，具70小時的動力儲存。

▲▼Longines,Breitling 。（圖／公關照）

▲百年靈Top Time B01 Shadow Rider夜影黑駒馬年限量版計時腕錶的錶背刻有限量編號與夜影黑駒頭部側影。

►林柏宏最寶貝《96分鐘》裡的浪琴表　「陪我度過很多辛苦時刻」

►朴寶劍變玄彬同事　當歐米茄大使耍酷

