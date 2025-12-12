風Luxury／愛馬仕小狗工藝錶萌翻　彎彎笑眼讓人融化

▲愛馬仕Arceau Jour de casting工藝錶呈現名叫Taco的小狗，4,095,000元。（圖／愛馬仕提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

工藝錶總令人目眩神迷，愛馬仕（HERMÈS）便是箇中高手，年末再獻驚喜，取材自藝術家Liz Stirling設計的Jour de Casting絲巾，推出以3隻俏皮、毛髮細緻小狗為主角的Arceau Jour de casting限量工藝錶，旁邊則點綴皮革骨頭則象徵品牌在皮革工藝上的深厚底蘊，超萌設計讓人融化了。





▲愛馬仕彩繪師手工繪製Taco捲曲毛髮。

第一款Arceau Jour de casting錶呈現名為Taco的小狗，愛馬仕運用微繪與掐絲琺瑯工藝，完美展現牠捲曲的白色毛髮與微笑的眼睛，以及項圈的細緻層次，限量24只；第二款黑白相間小狗Orson為主角的錶款，採用木片鑲嵌工藝製作，並在嘴巴、眼睛、鼻子和舌頭上色，共用上8種不同木材創造出豐富層次與光影效果，限量12只。





▲面盤飾以一根真皮骨頭，象徵愛馬仕精湛的皮革工藝。

第三款Arceau Jour de casting腕錶的小狗Amy則相當時髦，歸功於鐫刻師與彩繪師的合作，讓戴著誇張的彩色眼鏡的牠成功吸睛，限量24只。三款小狗主題作品均為錶徑38毫米白K金錶殼，錶圈鑲有71顆鑽石，搭載愛馬仕自製H1912自動上鍊機芯，並搭配與主色調相呼應的Swift小牛皮錶帶，款款都是兼具工藝、藝術與趣味的珍貴作品。





▲愛馬仕以黑白相間小狗Orson為主角的Arceau Jour de casting工藝錶，3,754,000元。





▲愛馬仕運用8種木片鑲嵌而成生動的小狗Orson。





▲愛馬仕Arceau Jour de casting工藝錶呈現戴著特殊造形眼鏡的小狗Amy，3,412,000元。

瑞士名錶Parmigiani（帕瑪強尼）近期則發表集結鍊條匠、雕刻師、寶石切割師與修復師等大師級人物而生的La Ravenale時計，從外觀欣賞，錶面是委託納沙泰爾的Atelier Blandenier工坊為錶面雕刻精緻的棕櫚葉脈圖案，宛如微型馬賽克的錶背則鑲嵌蛋白石與翡翠，是錶界第一款出現這兩種寶石的作品，而搭配的18K白金六角形鍊條也大有來頭，出自被譽為「瑞士最後一位鎖鍊大師」Laurent Jolliet之手；而內載誕生於1920年代的超薄三問報時機芯，刻有「Ed. Koehn, Genève」字樣，為曾任百達翡麗（Patek Philippe）技術總監Edouard Koehn所創的製錶廠傑作，經過Parmigiani全面修復，以清脆悅耳的報時聲再現榮光。





▲Parmigiani La Ravenale錶背鑲嵌前從未在同一枚腕錶上出現過的蛋白石和翡翠。（圖／Parmigiani提供，以下同）





▲Parmigiani委託位於瑞士納沙泰爾的Atelier Blandenier工坊為錶面雕刻精緻的棕櫚葉脈圖案。





▲Parmigiani La Ravenale腕錶搭載誕生於1920年代的超薄三問報時機芯，歷經修復再現榮光。