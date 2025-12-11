莉莉柯林斯遇「貝嫂」不輸陣　穿28年古董衣露半球辣翻

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ 莉莉柯林斯 。（圖／翻攝IG）

▲莉莉柯林斯（左）與維多利亞貝克漢一起錄《吉米A咖秀》。（圖／翻攝andrewmukamal IG）

記者陳雅韻／台北報導

36歲女星莉莉柯林斯（Lily Collins）近日與「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）一同登上知名脫口秀節目《吉米A咖秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon），兩位不僅都是演藝圈重量級人物，也是時尚圈紅人，莉莉柯林斯不讓前輩專美於前，特別選穿已有28年歷史的透視古董衣上陣，胸前巧妙的設計讓她的「南半球」若隱若現，加上裙子透出一雙美腿，性感指數破表。

▲▼ 莉莉柯林斯 。（圖／翻攝IG）

▲莉莉柯林斯穿FENDI 1997年秋冬系列透視裝配紅色包，呼應節慶派對氣氛。（圖／翻攝lilycollins IG）

莉莉柯林斯這襲火辣又優雅的裙裝出自大師之手，為已故的「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）為FENDI操刀設計的1997年秋冬系列作品，她同時搭配代言品牌卡地亞（Cartier）耳環並拎著紅色包款，完美示範歲末節慶派對穿搭。

▲▼ 莉莉柯林斯 。（圖／翻攝IG）

▲莉莉柯林斯（左）與維多利亞貝克漢在節目上搞笑。（圖／翻攝lilycollins IG）

有趣的是莉莉柯林斯表演一段對嘴唱辣妹合唱團名曲《Wannabe》，維多利亞貝克漢冷臉走過她身後，相當搞笑。當天貝嫂所穿的緞面洋裝出自她的同名時尚品牌，腳上的高跟拖鞋也被粉絲狂問品牌，她親自揭曉是VICTORIA BECKHAM尚未上市的新品，宣傳自己的設計不遺餘力。

►梅西辣妻肚兜裝露美背　閃耀百萬AP迷你金錶

►汶萊王子妃挺泰國豪門嫂嫂　戴頂級祖母綠珠寶明艷動人

莉莉柯林斯, FENDI, Cartier, 卡地亞, 貝嫂, 維多利亞貝克漢

