IU甜美公主造型降臨高雄　Ｖ字鑽鍊勾勒優美肩頸弧度

▲IU於亞洲明星盛典頒獎典禮獲頒Fabulous獎。（圖／讀者提供）

記者陳雅韻／台北報導

IU、朴寶劍等南韓巨星今齊聚高雄國家體育場登場的「亞洲明星盛典」（Asia Artist Award，簡稱AAA）頒獎典禮，獲頒Fabulous獎的IU身穿西班牙品牌Isabel Sanchis平口蓬裙禮服搭配法國珠寶品牌CHAUMET華麗珠寶亮相，宛若甜美公主的造型贏得好評。





▲IU身穿西班牙品牌Isabel Sanchis禮服搭配CHAUMET珠寶亮相。（圖／讀者提供）

▲IU佩戴的CHAUMET Joséphine Aigrette 18K白金鑽石項鍊，1,720,000元。（圖／CHAUMET提供）

與CHAUMET多次合作的IU，此次來台出席AAA頒獎典禮，再度選擇CHAUMET珠寶增添光彩，此次佩戴的Joséphine Aigrette 18K白金鑽石項鍊，以簡約的Ｖ字線條勾勒出IU優美的肩頸弧度，耳畔與指間亦搭配同系列耳環及戒指，相當迷人。與她比鄰而坐的朴寶劍則以白馬王子造型現身，搭配昨抵台所戴的歐米茄碟飛典雅系列不鏽鋼與Sedna™金腕錶，展現紳士風範。





▲朴寶劍（右）親切形象深獲粉絲喜愛，戴著昨抵台所戴的歐米茄碟飛典雅系列不鏽鋼與Sedna™金腕錶238,000元。（圖／讀者提供）

AAA頒獎典禮由張員瑛與李俊昊共同主持，一身白色正裝的李俊昊袖口閃耀代言品牌Piaget（伯爵）Polo Skeleton鏤空鑽錶展現貴公子魅力，此腕錶呈現搭配岩灰色自動盤的藍色1200S1自動上鍊機芯，配上鑲鑽錶圈，以華麗運動風格吸睛。





▲張員瑛（左）與李俊昊共同主持亞洲明星盛典頒獎典禮。（圖／翻攝LINE TV）





▲李俊昊佩戴代言品牌伯爵Polo Skeleton鏤空鑽錶，2,470,000元。（圖／伯爵提供）