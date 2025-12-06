fb ig video search mobile ETtoday

IU甜美公主造型降臨高雄　Ｖ字鑽鍊勾勒優美肩頸弧度

>

▲▼IU。（圖／讀者提供）

▲IU於亞洲明星盛典頒獎典禮獲頒Fabulous獎。（圖／讀者提供）

記者陳雅韻／台北報導

IU、朴寶劍等南韓巨星今齊聚高雄國家體育場登場的「亞洲明星盛典」（Asia Artist Award，簡稱AAA）頒獎典禮，獲頒Fabulous獎的IU身穿西班牙品牌Isabel Sanchis平口蓬裙禮服搭配法國珠寶品牌CHAUMET華麗珠寶亮相，宛若甜美公主的造型贏得好評。

▲▼IU。（圖／讀者提供）

▲IU身穿西班牙品牌Isabel Sanchis禮服搭配CHAUMET珠寶亮相。（圖／讀者提供）

▲▼Chaumet,PIAGET 。（圖/公關照）

▲IU佩戴的CHAUMET Joséphine Aigrette 18K白金鑽石項鍊，1,720,000元。（圖／CHAUMET提供）

與CHAUMET多次合作的IU，此次來台出席AAA頒獎典禮，再度選擇CHAUMET珠寶增添光彩，此次佩戴的Joséphine Aigrette 18K白金鑽石項鍊，以簡約的Ｖ字線條勾勒出IU優美的肩頸弧度，耳畔與指間亦搭配同系列耳環及戒指，相當迷人。與她比鄰而坐的朴寶劍則以白馬王子造型現身，搭配昨抵台所戴的歐米茄碟飛典雅系列不鏽鋼與Sedna™金腕錶，展現紳士風範。

▲▼IU。（圖／讀者提供）

▲朴寶劍（右）親切形象深獲粉絲喜愛，戴著昨抵台所戴的歐米茄碟飛典雅系列不鏽鋼與Sedna™金腕錶238,000元。（圖／讀者提供）

AAA頒獎典禮由張員瑛與李俊昊共同主持，一身白色正裝的李俊昊袖口閃耀代言品牌Piaget（伯爵）Polo Skeleton鏤空鑽錶展現貴公子魅力，此腕錶呈現搭配岩灰色自動盤的藍色1200S1自動上鍊機芯，配上鑲鑽錶圈，以華麗運動風格吸睛。

▲張員瑛、李俊昊揭開AAA序幕。（圖／翻攝自LINE TV）

▲張員瑛（左）與李俊昊共同主持亞洲明星盛典頒獎典禮。（圖／翻攝LINE TV）

▲▼Chaumet,PIAGET 。（圖/公關照）

▲李俊昊佩戴代言品牌伯爵Polo Skeleton鏤空鑽錶，2,470,000元。（圖／伯爵提供）

►朴寶劍拎微笑包超親切　戴23萬歐米茄錶絕配優雅灰裝

►李秉憲老婆擁愛馬仕各式經典包　配大地色系冬裝美翻

關鍵字：

IU, 李知恩, CHAUMET, 朴寶劍, OMEGA, 歐米茄, 李俊昊, PIAGET, 伯爵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

《慾望城市》莎曼珊戲外梅開四度　69歲新娘狀態好到發光

《慾望城市》莎曼珊戲外梅開四度　69歲新娘狀態好到發光

海瑞溫斯頓聖誕Line貼圖免費下載　還可享用晶華聯名午茶

海瑞溫斯頓聖誕Line貼圖免費下載　還可享用晶華聯名午茶

凱特王妃森林綠大衣呼應聖誕氣氛　一家五口出場宛如時尚大片

凱特王妃森林綠大衣呼應聖誕氣氛　一家五口出場宛如時尚大片

汶萊王子妃挺孕肚放閃　337萬卡地亞鑽石手環洩非凡身家 TAG Heuer馬年錶紅金配喜氣　日期7秀「馬」字 G-SHOCK金屬錶中型尺寸登場 　都會感設計、耐衝擊性不變 GD戴的雛菊耳環買得到了　聯名款純銀、滿鑽奢華版任選 凱特王妃變艾莎公主　斗篷禮服配東方風冠冕仙氣飄飄 HUBLOT村上隆千萬元陀飛輪錶登台　透明小花好療癒 愛馬仕柏金包、凱莉娃娃包飆出新天價　沒千萬買不到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面