fb ig video search mobile ETtoday

《慾望城市》莎曼珊戲外梅開四度　69歲新娘狀態好到發光

>

▲▼ 金凱特蘿 。（圖／翻攝IG）

▲金凱特羅（左）與愛情長跑9年的音訊工程師羅素湯瑪斯結婚。（圖／翻攝lundonlens IG）

記者陳雅韻／台北報導

在知名影集《慾望城市》(Sex and the City)中飾演自信女強人「莎曼珊」的女星金凱特羅（Kim Cattrall），戲外也勇敢追愛，69歲的她梅開四度，4日與小14歲的音訊工程師羅素湯瑪斯（Russell Thomas）在倫敦舉辦一場只有親友見證的低調婚禮，她以白色Dior套裝搭配Philip Treacy立體網紗帽裝飾亮相，端莊優雅的新娘造型加上一臉幸福的模樣，讓粉絲們大讚美魔女凍齡術太驚人了。

▲▼ 金凱特蘿 。（圖／翻攝IG）

▲金卡特羅穿Dior白色套裝搭配Philip Treacy帽飾當優雅新娘。（圖／翻攝lundonlens IG）

金凱特羅在《慾望城市》角色鮮明，深受觀眾喜愛，但她因不滿薪資結構與資源分配不均，且價值觀不同，與其他3位主角漸行漸遠，拒絕回歸續集與電影拍攝。不過她的感情生活甜蜜，與羅素湯瑪斯愛情長跑9年，終於在今年底正式結為連理。

▲▼ 金凱特蘿 。（圖／翻攝IG）

▲金凱特羅日前與另一半羅素湯瑪斯出席2025時尚大獎典禮。（圖／翻攝kimcattrall IG）

大喜之日的造型，金凱特羅特別請美國知名造型師、《慾望城市》造型總監Patricia Field為她打理，她身穿Dior白色套裝配浪漫紗裙，頭戴點綴單朵花的立體網紗帽飾，而新郎湯瑪斯則身穿Richard James訂製西裝，雙雙展現絕佳品味。
 

►凱特王妃森林綠大衣呼應聖誕氣氛　一家五口出場宛如時尚大片

►凱特王妃變艾莎公主　斗篷禮服配東方風冠冕仙氣飄飄

關鍵字：

慾望城市, 金凱特羅, Dior

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

海瑞溫斯頓聖誕Line貼圖免費下載　還可享用晶華聯名午茶

海瑞溫斯頓聖誕Line貼圖免費下載　還可享用晶華聯名午茶

凱特王妃森林綠大衣呼應聖誕氣氛　一家五口出場宛如時尚大片

凱特王妃森林綠大衣呼應聖誕氣氛　一家五口出場宛如時尚大片

汶萊王子妃挺孕肚放閃　337萬卡地亞鑽石手環洩非凡身家

汶萊王子妃挺孕肚放閃　337萬卡地亞鑽石手環洩非凡身家

TAG Heuer馬年錶紅金配喜氣　日期7秀「馬」字 G-SHOCK金屬錶中型尺寸登場 　都會感設計、耐衝擊性不變 GD戴的雛菊耳環買得到了　聯名款純銀、滿鑽奢華版任選 凱特王妃變艾莎公主　斗篷禮服配東方風冠冕仙氣飄飄 HUBLOT村上隆千萬元陀飛輪錶登台　透明小花好療癒 愛馬仕柏金包、凱莉娃娃包飆出新天價　沒千萬買不到 TAG Heuer聯手日潮流教父藤原浩　限量錶日期秀閃電

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面