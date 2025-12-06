《慾望城市》莎曼珊戲外梅開四度　69歲新娘狀態好到發光

▲金凱特羅（左）與愛情長跑9年的音訊工程師羅素湯瑪斯結婚。（圖／翻攝lundonlens IG）

記者陳雅韻／台北報導

在知名影集《慾望城市》(Sex and the City)中飾演自信女強人「莎曼珊」的女星金凱特羅（Kim Cattrall），戲外也勇敢追愛，69歲的她梅開四度，4日與小14歲的音訊工程師羅素湯瑪斯（Russell Thomas）在倫敦舉辦一場只有親友見證的低調婚禮，她以白色Dior套裝搭配Philip Treacy立體網紗帽裝飾亮相，端莊優雅的新娘造型加上一臉幸福的模樣，讓粉絲們大讚美魔女凍齡術太驚人了。





▲金卡特羅穿Dior白色套裝搭配Philip Treacy帽飾當優雅新娘。（圖／翻攝lundonlens IG）

金凱特羅在《慾望城市》角色鮮明，深受觀眾喜愛，但她因不滿薪資結構與資源分配不均，且價值觀不同，與其他3位主角漸行漸遠，拒絕回歸續集與電影拍攝。不過她的感情生活甜蜜，與羅素湯瑪斯愛情長跑9年，終於在今年底正式結為連理。





▲金凱特羅日前與另一半羅素湯瑪斯出席2025時尚大獎典禮。（圖／翻攝kimcattrall IG）

大喜之日的造型，金凱特羅特別請美國知名造型師、《慾望城市》造型總監Patricia Field為她打理，她身穿Dior白色套裝配浪漫紗裙，頭戴點綴單朵花的立體網紗帽飾，而新郎湯瑪斯則身穿Richard James訂製西裝，雙雙展現絕佳品味。

