凱特王妃變艾莎公主　斗篷禮服配東方風冠冕仙氣飄飄

▲英國國王查爾斯三世（右二）與王后卡蜜拉舉辦國宴，歡迎德國總統法蘭克華特史坦麥爾夫婦造訪。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

德國總統法蘭克華特史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）夫婦3日抵達英國，展開為期3天的國是訪問，這是27年來德國首次對英國進行國事訪問，英國王儲威廉與凱特王妃親自到機場迎接，晚間則由國王查爾斯三世與皇后卡蜜拉主持國宴，時尚指標人物凱特王妃日夜都穿象徵德國國花矢車菊藍服裝，特別是斗篷式亮片晚禮服上身，搭配她首次佩戴的東方圓環冠冕（Oriental Circlet Tiara）冠冕，宛如《冰雪奇緣》的艾莎公主。





▲凱特王妃穿著 Jenny Packham 藍色亮片斗篷禮服，並首次戴上維多利亞女王傳承的東方圓環冠冕。（圖／路透社）

凱特王妃迎接德國總統法蘭克華特史坦麥爾夫婦的服裝都呼應德國國花矢車菊色調，但設計全出自英國時尚品牌，足見她選擇服裝的用心，特別是國宴上所穿的Jenny Packham斗篷晚禮服點綴亮片，光彩奪目，而她初次佩戴的東方圓環冠冕也極具話題性，是出身德國的阿爾伯特親王於1853年親自設計、委託Garrard為維多利亞女王打造的冠冕，受印度、中東等地的東方風格影響，融入莫臥兒（Mughal）式拱門、蓮花花瓣等元素，最初是鑲嵌鑽石與蛋白石，但維多利亞女王認為蛋白石不詳，改鑲嵌紅寶石。





▲英王儲威廉（右一）昨上午與凱特王妃一同到機場迎接德國總統法蘭克華特史坦麥爾夫婦。（圖／路透社）

有別於晚宴的隆重造型，凱特王妃上午接機則一如既往俐落優雅，她穿著 Sarah Burton為Alexander McQueen設計的藍色大衣，搭配Burberry洋裝、麂皮長靴，以及Juliette Botterill的帽子，並戴上黛安娜王妃傳承的寶石鑽石耳環，大衣上則別著三根鴕鳥羽毛和中央王冠為特色的威爾斯親王羽毛胸針彰顯身份。





▲凱特王妃身穿Burberry黑色洋裝搭配珍珠項鍊，十分優雅。（圖／路透社）