貝克漢戴的11萬沙丘色帝舵表大賣　帥氣現身F1賽場

▲貝克漢上個周末受邀到F1卡達大獎賽觀戰，參觀麥拉倫車隊。（圖／翻攝davidbeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

貝克漢（David Beckham）上周末現身F1卡達大獎賽觀戰，也參觀「木瓜軍團」麥拉倫車隊，他的時尚穿搭再度成為全場焦點，身穿白襯衫配米色西裝，手腕上則是他代言的帝舵表（TUDOR）最新力作TUDOR Ranger腕錶，獨特的「沙丘白」面盤與他的服裝色系完美呼應，此錶款在甫落幕的杜拜錶展也獲得熱烈迴響，在中東地區大賣。





▲貝克漢身穿米色西裝搭配最新TUDOR Ranger腕錶。（圖／翻攝davidbeckham IG）

帝舵為探險者而生的TUDOR Ranger（帝舵遊俠型）系列，從20世紀五十年代英國北格陵蘭考察隊到今日的達卡拉力賽，陪伴探險者穿越冰雪、岩地與沙漠等極端環境。2025年末再添新成員，推出Ranger 36毫米及全新「沙丘白」款式，前者搭載MT5400型機芯，而39毫米款則搭載MT5402型機芯，均獲瑞士官方天文台認證（COSC），各提供鍊帶或綠色織帶款式供選擇。





▲TUDOR Ranger沙丘白面盤腕錶36毫米款（左）112,500元，39毫米款116,000元。（圖／帝舵表提供，以下同）





▲TUDOR Ranger黑色面盤腕錶39毫米款，116,000元。





▲TUDOR Ranger黑色面盤搭配綠色織物錶帶腕錶39毫米款，105,000元。

而本屆 F1 卡達大獎賽冠軍，由效力於紅牛車隊的荷蘭車手維斯塔潘（Max Verstappen）抱回 ，奪下本季第七座冠軍，他與與麥拉倫車手 Lando Norris 的積分差距縮小至僅12 分，有望挑戰世界冠軍。卡達站見證他光榮時刻的錶款，為TAG Heuer Monaco 經典左冠計時腕錶，是他長期佩戴的錶款，儼然已成為他的幸運物。





▲效力於紅牛車隊的荷蘭籍賽車手維斯塔潘奪得F1卡達大獎賽冠軍。（圖／TAG Heuer提供，以下同）





▲維斯塔潘佩戴TAG Heuer Monaco經典左冠計時腕錶，269,000元。