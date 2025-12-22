2026年消費調查：民眾消費持續降溫　只有一件事「再貴都買單」

▲2026年民眾消費習慣仍偏保守，即便有實力也不會隨便出手。（圖／photoAC、pixabay、pexels、東方線上）

記者蔡惠如／綜合報導

在物價高漲、景氣不確定的氛圍下，台灣民眾的花錢方式正持續轉變。根據東方線上最新公布的「2026 年消費者型態市場趨勢」調查，整體消費行為呈現明顯降溫，日常支出愈來愈謹慎，但在體驗型消費上，民眾卻展現出「只要值得，價格再高也願意買單」的趨勢。





調查指出，近年台灣整體經濟數據表現穩定，但實際消費率與投資率卻同步下滑，儲蓄率反而攀升至近年高點。這反映在日常生活中，就是許多人開始放慢花錢速度，像是延後換手機、家電能修就不換、衣服等到特價再買，甚至對非必要消費「先放著觀望」。

不過這樣的「變省」並非全面縮手。東方線上觀察，消費者其實是在重新劃分支出優先順序。日常用品與固定開銷能省就省，但對於能帶來即時感受與回憶的體驗型消費，態度卻明顯不同。調查顯示，不少民眾仍願意為演唱會、球賽、主題活動或現場體驗付費，即便價格不低，也不輕易放棄。

研究團隊分析，這類消費的吸引力不在於「買到什麼」，而是「當下能感受到什麼」。比起購買一件可延後的昂貴商品，花錢參與一場限定時間的體驗，更能立即獲得情緒回饋，也成為不少人願意破例不省的關鍵原因。

這樣的消費心態，也反映在購物決策上。調查指出，消費者現在更習慣「等促銷再買」，不再急著第一時間出手，而是反覆比較價格與方案；但若是體驗型活動，因為錯過就無法重來，反而更容易快速決定。換句話說，民眾不是不花錢，而是花得更精準。

東方線上也指出，消費者正從過去強調 CP 值，轉向重視「時間值不值得花」。在預算有限的情況下，與其把錢花在可有可無的物品，不如留給真正想做、想參與的事情。這也讓體驗型消費，在整體支出趨緩的背景下，仍維持相對熱度。