愛馬仕柏金包、凱莉娃娃包飆出新天價　沒千萬買不到

▲▼ 拍賣會 。（圖／公關照）

▲佳士得香港秋拍中愛馬仕白色Faubourg柏金包刷新世界紀錄，以約15,300,000元成交。（圖／佳士得提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年對精品市場而言是艱困的一年，不過珍罕、高奢之作不受影響，剛落幕的佳士得（Christie’s）香港秋拍成交總額較去年同期增加27%，吸引千禧新世代及Z世代藏家參與拍賣，尤其瞄準一包難求的愛馬仕夢幻款，愛馬仕Faubourg福寶柏金包與Quelle Idole凱莉娃娃包雙雙創下歷史新高紀錄，身價都飆破千萬元。

▲▼ 拍賣會 。（圖／公關照）

▲愛馬仕Quelle Idole凱莉娃娃包也在佳士得香港秋拍創下新高價，落槌價約11,220,000元。

佳士得香港秋拍上拍的愛馬仕Faubourg柏金包為巴黎福寶總店造型，結合霧面水泥灰色短吻鱷魚皮、白色、奶昔白與橙色小牛皮以及藍色山羊皮，巧妙呈現冬日雪景模樣，以約15,300,000元歷史天價成交；另一款俏皮的Quelle Idole凱莉娃娃包也締造同類包款新高價，落槌價約11,220,000元。

▲▼ 拍賣會 。（圖／公關照）

▲富藝斯將於6及7日舉行的《名錶薈萃-紐約 XIII》拍賣上拍好萊塢名導柯波拉的7只名錶。

而年底壓軸話題拍賣會，是將於6日與7日登場的富藝斯（Phillips）《名錶薈萃-紐約 XIII》拍賣，將呈獻好萊塢名導柯波拉（Francis Ford Coppola）7款珍藏腕錶，焦點落在他特別訂製、全球唯一的F.P. Journe「FFC」型號原型腕錶，是他於2012年與製錶大師Journe會面時隨口提問是否曾以人手來顯示時間，竟催生出鐘錶史上首款以機械驅動「人手」報時之作，估價逾31,240,000元。

▲▼ 拍賣會 。（圖／公關照）

▲富藝斯紐約拍賣最受矚目是柯波拉珍藏的F.P.Journe「FFC」型號、獨一無二原型腕錶，估價逾31,240,000元。

►黛安娜王妃婚禮香檳登拍賣　估價逾245萬元

►摩納哥王妃富養小公主　母女一線精品上身慶聖誕

關鍵字：

佳士得, Hermes, 愛馬仕, 富藝斯

ET Fashion

