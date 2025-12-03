TAG Heuer聯手日潮流教父藤原浩　限量錶日期秀閃電

▲TAG Heuer Carrera Chronograph x fragment 聯名限量版計時腕錶，290,900元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

TAG Heuer（泰格豪雅）第三度與日本潮流教父藤原浩（Hiroshi Fujiwara）創立的品牌fragment合作，推出限量500只的TAG Heuer Carrera Chronograph x fragment限量版腕錶，將Glassbox拱形藍寶石水晶錶鏡結合藤原浩的美學風格，小驚喜落在面盤12時位置的日期窗，將日期數字1和11與 fragment標誌融合，展現招牌閃電符號。





▲TAG Heuer Carrera Chronograph x fragment 聯名錶12時位置的日期顯示1 與 11 融入 fragment 標誌，展現招牌閃電符號。

TAG Heuer Carrera Chronograph x fragment限量版腕錶，以深邃黑色面盤搭配醒目的白色外凸緣測速計刻度圈，彰顯藤原浩的極簡風格，內載具80小時動力儲存的自製TH20-00機芯也經過個性化設計，以黑色圖像重新演繹盾形自動盤，底蓋並有Fragment標誌裝飾，邊緣刻有象徵F1黃金年代的「勝利桂冠花環」圖案。





▲TAG Heuer Carrera Chronograph x fragment 聯名錶底蓋有Fragment標誌，並顯露個性化設計的機芯盾形自動盤。

寶格麗（BVLGARI）也經常跨界與藝術家合作，激盪出別具創意的錶款，日前於杜拜鐘錶周發表與阿聯酋藝術家Mattar Bin Lahej x Octo Finissimo聯名的限量腕錶，於鈦金屬錶殼、錶帶與錶盤上，以雷射雕刻阿拉伯書法藝術。其設計靈感源自阿聯酋副總統、總理兼杜拜酋長 Mohammed bin Rashid Al Maktoum 殿下的名言：「未來屬於那些能夠想像、設計並實現它的人。未來不會空等人，然而我們能從今日開始設計並打造未來。」





▲寶格麗與阿聯酋藝術家Mattar Bin Lahej x Octo Finissimo 聯名錶限量。（圖／寶格麗提供）