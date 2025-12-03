HUBLOT村上隆千萬元陀飛輪錶登台　透明小花好療癒

▲HUBLOT MP-15村上隆藍寶石陀飛輪腕錶首次在台公開亮相，10,185,000元（圖／HUBLOT提供，以下同 ）

記者陳雅韻／台北報導

2025年底錶迷依然能大飽眼福，瑞士名錶HUBLOT（宇舶）首度在台北專賣店同場展出日本潮流藝術家村上隆與美國當代藝術家Daniel Arsham的聯名錶，兩位背景截然不同的藝術家以透明藍寶石、雕塑化結構以及前衛機械語彙進行對話，共同探索「時間的形狀」。當中MP-15村上隆藍寶石陀飛輪錶將村上隆標誌性的花朵意象轉化為透明立體雕塑，以完整藍寶石打造十二瓣花瓣，中央搭載宇舶首款中置飛行陀飛輪機芯，營造宛如「零重力」般的懸浮視覺，也予人開心感受。





▲日本藝術家村上隆上陣示範與HUBLOT聯名的MP-15村上隆藍寶石陀飛輪腕錶。

Daniel Arsham創作的HUBLOT MP-17 Arsham Splash藍寶石鈦金十日動力儲存腕錶，則運用藍寶石演繹霧面與透明交錯的冰霜質感，展現非對稱結構和流動線條造型，完全顛覆大眾對腕錶外型的想像，搭載Meca-10手上鍊機芯，可提供長達10日的動力儲存。





▲HUBLOT MP-17 Arsham Splash藍寶石鈦金十日動力儲存腕錶，2,140,000元。

除了與名錶合作，兩位藝術界大師也分別與時尚或珠寶品牌攜手激發出新火花，村上隆與LV（Louis Vuitton，路易威登）關係尤其密切，今年共同推出Artycapucines VII - Louis Vuitton x Takashi Murakami 系列，創作出11款搶眼手袋，包括重塑 Capucines 手袋的結構與尺寸的Capucines EW Rainbow彩虹包、手工拋光、刺繡呈現出100 朵奇幻蘑菇圖案的Capucines Mini Mushroom 等，大膽且繽紛設計讓人一眼就認出是村上隆的作品。





▲LV與村上隆合作推出Artycapucines VII - Louis Vuitton x Takashi Murakami 系列11款限量手袋。（圖／LV提供）