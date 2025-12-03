fb ig video search mobile ETtoday

HUBLOT村上隆千萬元陀飛輪錶登台　透明小花好療癒

>

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT MP-15村上隆藍寶石陀飛輪腕錶首次在台公開亮相，10,185,000元（圖／HUBLOT提供，以下同 ）

記者陳雅韻／台北報導

2025年底錶迷依然能大飽眼福，瑞士名錶HUBLOT（宇舶）首度在台北專賣店同場展出日本潮流藝術家村上隆與美國當代藝術家Daniel Arsham的聯名錶，兩位背景截然不同的藝術家以透明藍寶石、雕塑化結構以及前衛機械語彙進行對話，共同探索「時間的形狀」。當中MP-15村上隆藍寶石陀飛輪錶將村上隆標誌性的花朵意象轉化為透明立體雕塑，以完整藍寶石打造十二瓣花瓣，中央搭載宇舶首款中置飛行陀飛輪機芯，營造宛如「零重力」般的懸浮視覺，也予人開心感受。

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲日本藝術家村上隆上陣示範與HUBLOT聯名的MP-15村上隆藍寶石陀飛輪腕錶。

Daniel Arsham創作的HUBLOT MP-17 Arsham Splash藍寶石鈦金十日動力儲存腕錶，則運用藍寶石演繹霧面與透明交錯的冰霜質感，展現非對稱結構和流動線條造型，完全顛覆大眾對腕錶外型的想像，搭載Meca-10手上鍊機芯，可提供長達10日的動力儲存。

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT MP-17 Arsham Splash藍寶石鈦金十日動力儲存腕錶，2,140,000元。

除了與名錶合作，兩位藝術界大師也分別與時尚或珠寶品牌攜手激發出新火花，村上隆與LV（Louis Vuitton，路易威登）關係尤其密切，今年共同推出Artycapucines VII - Louis Vuitton x Takashi Murakami 系列，創作出11款搶眼手袋，包括重塑 Capucines 手袋的結構與尺寸的Capucines EW Rainbow彩虹包、手工拋光、刺繡呈現出100 朵奇幻蘑菇圖案的Capucines Mini Mushroom 等，大膽且繽紛設計讓人一眼就認出是村上隆的作品。

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲LV與村上隆合作推出Artycapucines VII - Louis Vuitton x Takashi Murakami 系列11款限量手袋。（圖／LV提供）

►山本由伸名錶收藏驚人　戴千萬AP超問錶賞NBA球賽

►TAG Heuer聯手日潮流教父藤原浩　限量錶日期秀閃電

關鍵字：

HUBLOT, LV, Louis Vuitton

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

TAG Heuer聯手日潮流教父藤原浩　限量錶日期秀閃電

TAG Heuer聯手日潮流教父藤原浩　限量錶日期秀閃電

黛安娜王妃婚禮香檳登拍賣　估價逾245萬元

黛安娜王妃婚禮香檳登拍賣　估價逾245萬元

山本由伸名錶收藏驚人　戴千萬AP超問錶賞NBA球賽

山本由伸名錶收藏驚人　戴千萬AP超問錶賞NBA球賽

Swatch看氣象賣錶！　瑞士下雪才銷售歐米茄聯名雪花錶 摩納哥王妃富養小公主　母女一線精品上身慶聖誕 貝克漢戴的11萬沙丘色帝舵表大賣　帥氣現身F1賽場 友情裡超玻璃心三大星座！TOP 1一句敷衍都會破防　完全不能被忽略絲毫 「其實沒那麼喜歡你」5個隱性徵兆！訊息愛回不回、總是以忙當藉口 如何愛自己？伊能靜分享「愛自己7招」提升幸福感 2026台北101跨年首用「低煙煙火」　賈董盼天氣好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面