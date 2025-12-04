G-SHOCK金屬錶中型尺寸登場 　都會感設計、耐衝擊性不變

▲G-SHOCK打造全新中型尺寸型號GST-B1000腕錶，12,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO 旗下G-SHOCK中價位金屬外觀入門系列G-STEEL推出全新中型尺寸型號GST-B1000，整體造型較過往強悍外型更簡潔，錶圈從以往深具份量感的設計轉為一體式八角結構，移除傳統品牌標誌與功能符號，並融合垂直髮絲紋、環狀髮絲紋與鏡面拋光三種工法，打造層次豐富且隨光影變化的金屬質感，同樣的精細拋光也應用於不鏽鋼錶帶與三折式錶扣，展現俐落都會感。





▲G-SHOCK中型尺寸型號GST-B1000腕錶共有黑、藍與綠色面盤款式可供選擇，各12,000元。

G-SHOCK G-STEEL G-STEEL新款GST-B1000共有黑、藍與綠色面盤3種款式，飾以經典的磚紋更吸引睛；而在結構與佩戴體驗上，也全面升級，新錶採金屬錶圈結合碳纖維強化樹脂錶殼，並於錶耳加入樹脂緩衝零件提升耐震效果。透過黏合玻璃技術與小型化模組，錶身更為輕薄，尺寸為 44.2 mm、厚度 11.6 mm、重量僅 118 克，兼具簡約外觀與舒適佩戴感。功能上搭載 Tough Solar太陽能系統與Mobile Link技術，可經由 Bluetooth 與智慧型手機連線，錶款具LED超亮照明、多組鬧鈴與碼錶等實用功能，防水200米。





▲G-SHOCK於GST-B1000D腕錶的錶耳位置加入樹脂緩衝零件以提升耐震性。

CITIZEN則從歷史錶款尋靈感，紀念全球首款搭載電子深度計的潛水錶問世40周年，推出Aqualand 40周年復刻限定款JP2008-06E，保留位於9時方向的大型深度感測器、錶殼四角的按鈕與錶冠，以及錶盤中醒目的橙色分針與經典造型等特色，同時提升易讀性，以黑色金屬面盤襯托帶有大型夜光亮點的時標與指針，而藉由8時方向的按鈕可切換12時位置的數位螢幕顯示時間功能與潛水模式資訊，全台限量10只。





▲CITIZEN全台限量10只的Aqualand 40周年復刻限定錶JP2008-06E， 22,800元。（圖／CITIZEN提供）