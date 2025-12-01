fb ig video search mobile ETtoday

G-SHOCK從2000元到20萬都夯 　藏家醉心日本職人頂規款

>

▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK今年推出以經典5600系列為原型的縮小版戒指錶 DWN-5600再掀話題，3,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK錶款價位帶廣，從最入門的2,000元錶款到200,000元頂規款都有忠實粉絲埋單，不少錶迷從學生時代一路追，著迷日本職人工藝的錶迷則鎖定限量的頂級旗艦MR-G系列，細究G-SHOCK魅力何在，絕對強悍的品牌核心、創新功能與設計、與潮流接軌等三大要素，讓1983年誕生的G-SHOCK魅力不墜。

▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK基礎入門款腕錶DW-5600UE-1，2,400元。

「G-SHOCK之父」伊部菊雄設計的初衷簡單明暸，提案就是「一只摔不壞的錶」，他從公園裡小朋友玩皮球獲得啟發，研發出防震、防撞與防水的強悍G-SHOCK，即便從樹脂材質變身為精鋼材質，依然維持絕佳抗衝擊性與耐用性，對於擁有第一只好錶的學生族群、熱愛戶外活動的錶迷而言，最為實用。

實用就可以賣40年嗎？當然功能要與時俱進，外型也要好看！G-SHOCK加入Smart Access、Tough Solar（太陽能充電）、藍牙連線等科技，並開發出具備羅盤、氣壓、溫度感應器等功能的三重感應器系列，以及適合運動的G-LIDE和G-Squad系列，讓手錶更貼近現代生活需求，而專業人士與冒險者更能在Master陸、海、空領域尋得專屬功能性錶款。

▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK中價位G-STEEL金屬外觀入門款腕錶GST-B1000D-1A，12,000元。

▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲由G-SHOCK設計師與AI共同創作完成FULLMETAL GMW-BZ5000D-1腕錶，19,500元。

與潮流接軌是G-SHOCK高人氣的原因之一，當中以八角方形的5600系列是進入G-SHOCK世界的熱門款，今年還延伸出縮小十分之一的戒指錶，讓錶迷搶著抽購買權。品牌也持續與街頭文化、運動領域或時尚品牌跨界合作打造聯名錶，獻給錶迷無限驚喜。

▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲設計靈感源自南美雨林中三帶箭毒蛙的FROGMAN GW-8200TPF-1腕錶，20,000元。

當中有一群死忠藏家尤其鍾愛日本職人工藝錶款，專門收藏數量稀少、單價約200,000元的高端MR-G系列，今年底曝光的新作為鳳凰主題的MRG-B2000KT-3A，錶圈以深層硬化處理的鈦金屬製成，搭配靈感源自日本刀鐔所呈現「鐵黒（kurogane-iro）」深藍綠調的綠色DLC塗層，並由日本大師以細膩刀法於錶圈上雕刻鳳凰圖騰，款款都是獨一無二，以結晶鈦金屬打造的錶殼靈感則來自日本刀刃「刃文（hamon）」上閃耀的「沸（nie）」結晶般紋路，再經過深層硬化處理與濃郁棕色AIP塗層成就完美，錶圈4顆螺絲改以祖母綠點綴，襯托鳳凰的高貴氣息。
 

▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK頂級旗艦MR-G系列MRG-B2000KT-3鳳凰錶，由日本大師於錶圈上雕刻鳳凰圖騰，200,000元。

