朴寶劍拎微笑包超親切　戴23萬歐米茄錶絕配優雅灰裝

▲▼ 2025 AAA小港機場接機,朴寶劍 。（圖／記者徐文彬攝）

▲朴寶劍昨來台親切向粉絲打招呼。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳雅韻／台北報導

南韓男神朴寶劍昨（5日）為今起在高雄世運登場的頒獎典禮2025 Asia Artist Awards來台，他一現身機場立刻引起粉絲瘋狂尖叫，他也熱烈回應，還收下粉絲的應援禮物，相當寵粉。而他的機場穿搭休閒中不失品味，拎著Celine笑臉包、戴著歐米茄（OMEGA）238,000元名錶，流露優雅貴公子氣息。

戴著黑框眼鏡的朴寶劍，昨示範好質感且舒服的登機裝，身穿白T恤外罩淺灰色V領針織衫，搭配顏色較深一階的灰色西裝褲展現層次感，手上拎的登機包則是Celine Smiling New Luggage柔軟亮澤羊皮革大號手袋，包身有個金色圓弧拉鍊宛若一抹微笑，相當吸睛，他擔任Celine全球品牌大使多年，品牌的作品完美融入日常。

▲▼朴寶劍精品 。（圖／公關照）

▲朴寶劍拎Celine Smiling New Luggage手袋，165,000元。（圖／翻攝Celine官網）

▲▼朴寶劍精品 。（圖／公關照）

▲朴寶劍戴的歐米茄碟飛典雅系列不鏽鋼與Sedna™金腕錶，238,000元。（圖／歐米茄提供）

配合灰色調造型，朴寶劍佩戴歐米茄碟飛Prestige典雅系列不鏽鋼與Sedna™金腕錶，配備太陽線紋磨砂圓弧形PVD灰色錶盤與同色系的鱷魚皮錶帶，透明錶背則可欣賞歐米茄8800同軸擒縱大師天文台認證機芯，內外皆美。

朴寶劍, OMEGA, 歐米茄, Celine

