李秉憲老婆擁愛馬仕各式經典包　配大地色系冬裝美翻

▲李珉廷開心秀兒子為她拍的美照，她背愛馬仕Kelly Elan包。（圖／翻攝216jung IG）

記者陳雅韻／台北報導

43歲韓星李珉廷與李秉憲2013年結婚，育有一子一女，她在2014年懷第一胎時爆發老公外遇遭勒索風波，她選擇原諒繼續經營婚姻生活，近年來夫唱婦隨，李秉憲到威尼斯影展宣傳她也愛相隨，偶爾也曬曬子女不露臉的照片，近日她更開心秀兒子為她拍攝的美照，完美示範秋冬穿搭，少不了一款經典優雅的愛馬仕（HERMÈS）包。





▲李珉廷冬季穿搭配愛馬仕柏金包。（圖／翻攝216jung IG）

李珉廷的私服顯少花俏裝扮，邁入冬季以大地色系服裝為主，特別是保暖大衣清一色都是棕色或黑色款式，但內搭上衣或長靴選擇米白色，為整體造型增添亮點，更吸睛是她喜歡搭配愛馬仕各式標誌性包款，包括黑色Kelly凱莉包、凱莉包系列第一款腋下包Kelly Elan包、奶油白柏金包，展現絕佳品味。





▲李珉廷穿Kenzo毛衣配愛馬仕凱莉包相當率性。（圖／翻攝216jung IG）

而大容量需求包款，李珉廷選擇Ferragamo Hug Soft單肩包，以柔軟的小牛皮製成，配備單一提把，呈現柔和的輪廓，她還在提把上綁絲巾，更添浪漫氣息，與她的大地色系服裝絕配。





▲李珉廷大地色系服裝配Ferragamo Hug Soft單肩包。（圖／翻攝216jung IG）