卡地亞獨寵莉莉柯林斯　訂製專屬時髦包

▲莉莉柯林斯造訪卡地亞巴黎創意工作室，與皮件創意總監Marlin Yuson一同討論訂製包。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）近日為品牌大使莉莉柯林斯（Lily Collins) 特別打造一款專屬的 C de Cartier 包款，象徵雙方長久合作下所建立的獨特情誼與深度連結，她親自造訪卡地亞巴黎創意工作室，與皮件創意總監Marlin Yuson討論細節、材質與風格方向，最終成就了這款具個人化意義的設計，她開心表示自己的縮寫 LC與Louis Cartier不期然形成呼應，而包身上那個小小的金色LC讓她格外開心。





▲莉莉柯林斯中意卡地亞棕色面料製作個人包款 。

熱愛棕色調的莉莉柯林斯，選擇以棕色調搭配同色系的雙C無限刺繡圖案面料打造專屬的卡地亞C de Cartier包款，橫向輪廓包身上以金色燙印製作她的姓名縮寫，更加入品牌象徵性的 gadroon 線雕細節，增添精緻度。不過卡地亞未開放大眾訂製服務，此舉專寵品牌大使莉莉柯林斯，時尚迷依然可在C de Cartier系列尋得時尚且實用包款，除了橫式肩背包，另有迷你款手提包、半月包、托特包可供選擇。





▲卡地亞為莉莉柯林斯特別訂製的C de Cartier系列包。





▲卡地亞黑色紋理質感小牛皮搭配羊毛紗雙C圖案刺繡的C de Cartier橫式肩背包，130,000元。





▲卡地亞櫻桃紅紋理質感小牛皮C de Cartier橫式肩背包，123,000元。





▲卡地亞葡萄色紋理質感小牛皮C de Cartier半月形包，105,000元。

寶格麗（BVLGARI）則攜手精品龍頭LVMH集團二少奶奶、巴黎時尚品牌DESTREE 的創意總監 Géraldine Guyot，推出BVLGARI X GERALDINE GUYOT SERPENTINE聯名包款，汲取蛇身S形曲線扭結線條的金屬提把，與DESTREE標誌性的細緻飾邊設計合而為一；而心形輪廓搭配蜿蜒金屬蛇形提把的熱賣包款Serpenti Cuore 1968系列，持續發表新色吸睛，明年1月中旬將率先推出皇家紅寶石色與柔光粉色小牛皮款，隨後於4月再帶來艷橘錳鋁榴石色、陽光黃水晶色與天藍綠松石色等充滿活力的色彩版本。





▲BVLGARI X GERALDINE GUYOT SERPENTINE包款。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲BVLGARI Serpenti Cuore 1968包款提供繽紛色彩款式供選擇。