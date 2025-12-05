亮珠寶／Tiffany餐瓷添聖誕氣氛　絕美設計送禮自用兩相宜

▲Tiffany Home家飾系列藝術總監Lauren Santo Domingo為居家佈置注入新意。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入聖誕節與迎接新年的歡慶時刻，珠寶品牌推出的精緻擺件、餐瓷、抱枕、甚至是香氛都能為居家空間增添節慶氣氛，將美好時刻永存於心；精緻的生活精品也適合作為佳節獻禮，讓愛成為永恆紀念。





▲Tiffany & Co. x Fondation César杯碟與餐盤。

Tiffany絕美餐瓷

Tiffany & Co.於聖誕節前夕推出一系列絕美餐瓷，為節慶時刻增添光彩。品牌從藝術家César廚房牆面上陳列著各式破裂或碎裂的陶瓷盤獲得啟發，推出Tiffany & Co. x Fondation César系列碟杯組，配上寶石色調，更加吸睛。大自然是餐瓷系列另一設計重點，分別有Cherry Blossom櫻花、Wildflower野花、動植物圖騰的Jardin系列餐瓷，款款浪漫詩意，發揮創意跨系列混搭別有一番趣味。





▲Tiffany Cherry Blossom 餐盤與Tiffany Twist玻璃杯。





▲Tiffany Jardin下午茶茶壺與杯碗盤。

Cartier紅添喜氣

美洲豹與紅色是卡地亞（Cartier）兩項標誌性元素，將兩者相結合創作的PANTHÈRE DE CARTIER抱枕與毛毯，為居家空間增添節慶氣氛，且兩款以美麗諾羊毛和喀什米爾羊毛製作而成，在冬日予人溫暖感受，再點上一盞卡地亞香氛蠟燭，更添迷人氣息。





▲居家空間點綴紅色織品增添節慶氣息，PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹毛毯（左）52,000元，抱枕22,900元。（圖／翻攝卡地亞官網）





▲點上卡地亞香氛蠟燭為冬日增添浪漫氣息，6,000元。

Georg Jensen優雅美學

喬治傑生（Georg Jensen）發表節慶企劃，以「Hosting as Gifting 款待成禮」為概念，攜手旅居巴黎的瑞士料理創作者Laszlo Badet，示範以喬治傑生餐瓷佈置出溫馨的餐桌風景，她運用線條俐落並具凹槽紋理的 BERNADOTTE 白瓷餐具，搭配1936年問世帶有錘紋肌理與珠飾邊緣的純銀餐具，展現餐桌上的優雅美學。





▲喬治傑生攜手旅居巴黎的瑞士料理創作者Laszlo Badet，示範佳節餐桌佈置。（圖／喬治傑生提供，以下同）





▲喬治傑生BERNADOTTE系列玻璃雞尾酒杯0.2L，2只裝1,300元。