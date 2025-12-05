fb ig video search mobile ETtoday

亮珠寶／Tiffany餐瓷添聖誕氣氛　絕美設計送禮自用兩相宜

>

▲▼ 聖誕家飾 。（圖／公關照）

▲Tiffany Home家飾系列藝術總監Lauren Santo Domingo為居家佈置注入新意。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入聖誕節與迎接新年的歡慶時刻，珠寶品牌推出的精緻擺件、餐瓷、抱枕、甚至是香氛都能為居家空間增添節慶氣氛，將美好時刻永存於心；精緻的生活精品也適合作為佳節獻禮，讓愛成為永恆紀念。

▲▼ 聖誕家飾 。（圖／公關照）

▲Tiffany & Co. x Fondation César杯碟與餐盤。

Tiffany絕美餐瓷
Tiffany & Co.於聖誕節前夕推出一系列絕美餐瓷，為節慶時刻增添光彩。品牌從藝術家César廚房牆面上陳列著各式破裂或碎裂的陶瓷盤獲得啟發，推出Tiffany & Co. x Fondation César系列碟杯組，配上寶石色調，更加吸睛。大自然是餐瓷系列另一設計重點，分別有Cherry Blossom櫻花、Wildflower野花、動植物圖騰的Jardin系列餐瓷，款款浪漫詩意，發揮創意跨系列混搭別有一番趣味。

▲▼ 聖誕家飾 。（圖／公關照）

▲Tiffany Cherry Blossom 餐盤與Tiffany Twist玻璃杯。

▲▼ 聖誕家飾 。（圖／公關照）

▲Tiffany Jardin下午茶茶壺與杯碗盤。

Cartier紅添喜氣
美洲豹與紅色是卡地亞（Cartier）兩項標誌性元素，將兩者相結合創作的PANTHÈRE DE CARTIER抱枕與毛毯，為居家空間增添節慶氣氛，且兩款以美麗諾羊毛和喀什米爾羊毛製作而成，在冬日予人溫暖感受，再點上一盞卡地亞香氛蠟燭，更添迷人氣息。

▲▼ 聖誕家飾 。（圖／公關照）

▲居家空間點綴紅色織品增添節慶氣息，PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹毛毯（左）52,000元，抱枕22,900元。（圖／翻攝卡地亞官網）

▲▼ 聖誕家飾 。（圖／公關照）

▲點上卡地亞香氛蠟燭為冬日增添浪漫氣息，6,000元。

Georg Jensen優雅美學
喬治傑生（Georg Jensen）發表節慶企劃，以「Hosting as Gifting 款待成禮」為概念，攜手旅居巴黎的瑞士料理創作者Laszlo Badet，示範以喬治傑生餐瓷佈置出溫馨的餐桌風景，她運用線條俐落並具凹槽紋理的 BERNADOTTE 白瓷餐具，搭配1936年問世帶有錘紋肌理與珠飾邊緣的純銀餐具，展現餐桌上的優雅美學。

▲▼ 聖誕家飾 。（圖／公關照）

▲喬治傑生攜手旅居巴黎的瑞士料理創作者Laszlo Badet，示範佳節餐桌佈置。（圖／喬治傑生提供，以下同）

▲▼ 聖誕家飾 。（圖／公關照）

▲喬治傑生BERNADOTTE系列玻璃雞尾酒杯0.2L，2只裝1,300元。

►G-SHOCK從2000元到20萬都夯 　藏家醉心日本職人頂規款

►Swatch看氣象賣錶！　瑞士下雪才銷售歐米茄聯名雪花錶

關鍵字：

Tiffany, Tiffany & Co., Cartier, 卡地亞, Georg Jensen, 喬治傑生

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王妃變艾莎公主　斗篷禮服配東方風冠冕仙氣飄飄

凱特王妃變艾莎公主　斗篷禮服配東方風冠冕仙氣飄飄

HUBLOT村上隆千萬元陀飛輪錶登台　透明小花好療癒

HUBLOT村上隆千萬元陀飛輪錶登台　透明小花好療癒

愛馬仕柏金包、凱莉娃娃包飆出新天價　沒千萬買不到

愛馬仕柏金包、凱莉娃娃包飆出新天價　沒千萬買不到

TAG Heuer聯手日潮流教父藤原浩　限量錶日期秀閃電 黛安娜王妃婚禮香檳登拍賣　估價逾245萬元 山本由伸名錶收藏驚人　戴千萬AP超問錶賞NBA球賽 Swatch看氣象賣錶！　瑞士下雪才銷售歐米茄聯名雪花錶 摩納哥王妃富養小公主　母女一線精品上身慶聖誕 貝克漢戴的11萬沙丘色帝舵表大賣　帥氣現身F1賽場 最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面