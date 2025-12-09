梅西辣妻肚兜裝露美背　閃耀百萬AP迷你金錶

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ 安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲梅西日前率領邁阿密國際奪隊史首座美國職業足球大聯盟冠軍，老婆安托內雅與3個兒子都到場見證榮耀。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

記者陳雅韻／台北報導

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）日前率領邁阿密國際，以3：1擊敗溫哥華白浪，奪得隊史首座美國職業足球大聯盟（MLS）冠軍，他兩度精彩助攻，功不可沒，獲封MVP，他的妻子安托內雅（Antonela Roccuzzo）帶著3個兒子見證光榮時刻，並獻上大大的擁抱，手腕上的Tiffany & Co. Lock手環與百萬AP（Audemars Piguet，愛彼）跟著搶鏡頭了。

▲▼ 安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲梅西開心擁抱愛妻安托內雅。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

身家上百億元的梅西是著名的名錶藏家，老婆安托內雅也不遑多讓，此次在老公冠軍賽中所戴的款式為AP Royal Oak皇家橡樹系列迷你霜金石英錶，此款錶受1997年的皇家橡樹迷你錶啟發，雖然錶徑23毫米相當小巧，但存在感十足，因為18K金錶殼與錶帶閃耀著霜金光芒，搭配同色系「Petite Tapisserie」小型格紋面盤顯得貴氣，定價1,167,000元。

▲▼ 安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅佩戴AP皇家橡樹系列迷你霜金石英錶，1,167,000元。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

安托內雅除了珠寶與名錶行頭吸睛，她休閒中帶著性感的穿搭也很迷人，當天她身穿Miu Miu肚兜式上衣搭配牛仔褲，轉過身大露美背，展現勤於健身的傲人成果。

▲▼ 安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅身穿Miu Miu肚兜裝配牛仔褲。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

▲▼ 安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅轉過身露美背。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

►RICHARD MILLE成賽車界「標配」　千萬錶見證世界冠軍榮耀時刻

►山本由伸名錶收藏驚人　戴千萬AP超問錶賞NBA球賽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

ET Fashion

