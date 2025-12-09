RICHARD MILLE成賽車界「標配」　千萬錶見證世界冠軍榮耀時刻　

▲效力麥拉倫車隊的諾里斯贏得2025年F1世界車手冠軍。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

F1一級方程式賽車中，不少知名車手與車隊總監都是瑞士名錶RICHARD MILLE藏家，幾乎成為賽車界名人「標配」。剛在2025年F1賽季最終站阿布達比大獎賽以第三名完賽、奪得世界車手冠軍的麥拉倫車隊諾里斯（Lando Norris）就是其中一員，他登上頒獎台所戴的錶款是價格逾千萬元的RM 72-01 Lifestyle自製機芯計時碼錶白陶瓷款。





▲諾里斯佩戴的RM 72-01 Lifestyle自製機芯計時碼錶的白陶瓷款。（圖／品牌提供）

效力於麥拉倫車隊的英籍車手諾里斯，以積分2分之差中斷紅牛車隊荷蘭籍車手維斯塔潘五連霸的夢想，抱回生涯首座F1世界車手冠軍獎盃，見證他榮耀時刻的錶款為RICHARD MILLE RM 72-01 Lifestyle自製機芯計時碼錶，特色是一般計時錶的小時只計12小時，但此錶款罕見採用24小時計時，發揮巧思還可當作兩地時間使用，讓計時盤指示原居地時間，雖然耗能但品牌早已解決疑慮，為內載的CRMC1機芯增加了專利的雙擺動小齒輪裝置與一個離合走時分輪和計時分輪的擺動小齒輪，更為精準也提供充足動能。





▲諾里斯的葡萄牙籍女友Margarida Corceiro（右）開心上前迎接他。（圖／CFP）

諾里斯封王之際，他的葡萄牙明星女友Margarida Corceiro立刻獻上擁抱與熱吻，手腕上的勞力士Oyster Perpetual 31綠松石藍面錶也跟著搶鏡，23歲的她同時是時尚網紅與泳裝品牌主理人，穿搭自然不馬虎，勞力士亮眼錶款與她青春洋溢的氣息完美相稱。





▲Margarida Corceiro戴的勞力士Oyster Perpetual 31綠松石藍面錶，205,000元。（圖／翻攝勞力士官網）