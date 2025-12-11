fb ig video search mobile ETtoday

摩納哥王妃聖誕裝超貼身　優雅裙裝不容一絲贅肉

▲▼ 摩納哥王室 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲摩納哥親王阿爾貝二世分享今年的聖誕賀卡照片，父子都穿深藍色西裝，母女則穿Ralph Lauren洋裝。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

記者陳雅韻／台北報導

邁入歲末，摩納哥王室成員忙著為聖誕樹點燈、聖誕村揭幕，親王阿爾貝二世近日與妻子夏琳王妃也帶著龍鳳胎兒女一同拍攝節日肖像照，作為佳節祝福卡片封面，父子倆穿著深藍色西裝，母女檔則都穿上Ralph Lauren裙裝入鏡，完美示範優雅親子裝造型。

夏琳王妃於聖誕卡肖像照中穿著Ralph Lauren Collection金屬光澤高領羅紋百褶高領禮服，貼身設計不容一絲贅肉，足見她對於身材管理的重視，女兒Gabriella公主則以同品牌花朵圖案蓬裙亮相，展現甜美風格，一家四口甜蜜合影還有一個吸睛亮點，是他們的愛犬吉娃娃哈利佔據C位了。

▲▼ 摩納哥王室 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲摩納哥親王阿爾貝二世一家四口日前為摩納哥聖誕村揭幕。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

摩納哥親王阿爾貝二世近期也帶著家人走出王宮，參與各式戶外聖誕活動，他的一雙龍鳳胎兒女11歲的Jacques王子和Gabriella公主對於各式聖誕佈置與市集深感興趣，也親自參與點燈，享受歡樂氣氛。

 

摩納哥王妃, 夏琳王妃, Ralph Lauren

