李秉憲老婆搶戴GD雛菊耳環　台灣頂級錶店開賣

▲李珉廷戴上Jacob & Co. 與 GD 合作的 PEACEMINUSONE 雛菊耳環，被網友讚漂亮。（圖／翻攝216jung IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓星李秉憲憑藉電影《徵人啟弒》亮眼表現，將和李奧納多、提摩西夏勒梅等好萊塢巨星一同角逐被視為奧斯卡風向球的金球獎「最佳喜劇、音樂類」男主角獎，他的明星老婆李珉廷事業運也旺，近來接下護膚品牌代言，同時與時尚接軌，搶先戴上近日話題珠寶—美國珠寶腕錶品牌Jacob & Co. 與 GD （G-Dragon，權志龍）合作的 PEACEMINUSONE 雛菊耳環，被網友讚漂亮。

▲李珉廷佩戴Jacob & Co. 與 GD 合作的 PEACEMINUSONE 雛菊耳環鑲鑽版，488,000元。（圖／翻攝216jung IG）

43歲韓星李珉廷與李秉憲2013年結婚，育有1子1女，她無論臉蛋或身材都保持絕佳狀態，經常於IG與粉絲分享日常穿搭。近日她入手Jacob & Co. x G-DRAGON PEACEMINUSONE 18K白金鑲嵌白鑽與黃鑽耳環，完美襯托她的精緻臉蛋，此聯名作另有不到6萬元能入手的純銀與18K金打造鑲嵌黃色藍寶石版本，台灣粉絲可於獨立製錶店SHH 台北 101 頂級鐘錶概念店鑑賞與訂購。

▲GD近期表演都戴著最新雛菊耳環。（圖／SHH提供）

▲Jacob & Co. x G-DRAGON PEACEMINUSONE 純銀版本雛菊耳環，58,800元。（圖／SHH提供）

除了小巧雛菊耳環吸引李珉廷，近日她為代言護膚品牌站台時，身穿白色俐落西裝，則選搭氣勢十足的寶格麗（BVLGARI）Serpenti系列珠寶與腕錶，特別是纏繞手腕的Serpenti Tubogas雙螺旋腕錶，以18K金和精鋼材質打造營造雙色效果，配上鑲鑽錶圈，讓她舉手投足之間展現時髦韻味。

▲李珉廷近日出席保養品代言活動，以白色西裝搭配寶格麗Serpenti珠寶與腕錶。（圖／翻攝216jung IG）

►李秉憲老婆擁愛馬仕各式經典包　配大地色系冬裝美翻

►IU甜美公主造型降臨高雄　Ｖ字鑽鍊勾勒優美肩頸弧度

關鍵字：

李秉憲, 李珉廷, GD, Jacob & Co.SHH

