朴寶劍變玄彬同事　當歐米茄大使耍酷

▲▼朴寶劍 。（圖／翻攝IG）

▲朴寶劍正式加入歐米茄品牌大使行列。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓男星朴寶劍12月初為2025 Asia Artist Awards來台，當時他連換多只歐米茄（OMEGA）錶展現紳士風采，引來好奇是否是代言前奏，近日果然迎來好消息，他正式成為歐米茄品牌大使，與另一位南韓男神玄彬當同事，華麗的代言陣容還有好萊塢巨星喬治克隆尼（George Clooney）、妮可基嫚（Nicole Kidman）、丹尼爾克雷格（Daniel Craig）等，各個都是專業表現與個人魅力兼具的出色演員。

▲▼朴寶劍 。（圖／翻攝IG）

▲朴寶劍於歐米茄首波形象照中佩戴不鏽鋼款海馬 Planet Ocean腕錶。

▲▼朴寶劍 。（圖／翻攝IG）

▲朴寶劍拍攝歐米茄宣傳照酷味十足。

自 2011 年以電影《盲證》出道以來，朴寶劍累積了多部代表作品，包括電視劇《請回答 1988》與《雲畫的月光》，近來在Netflix影集《苦盡柑來遇見你》中展現層次細膩的演技大獲好評，並於《Good Boy》中挑戰高強度體能角色，歐米茄看中他的出色表現與高人氣，邀他加入品牌大使行列，他於首波形象照中以黑裝上陣，戴上配有醒目藍錶圈的不鏽鋼款海馬 Planet Ocean 腕錶，酷味十足。

▲▼朴寶劍 。（圖／翻攝IG）

▲朴寶劍擔任CELINE大使多年。（圖／翻攝bogummy IG）

朴寶劍不僅奪下歐米茄代言，他同時擔任法國品牌CELINE大使，氣質服裝與大容量包款完美融入他的日常；邁入冬季，他也為戶外休閒品牌The North Face演繹保暖冬裝，是不折不扣的時尚圈寵兒。

▲▼朴寶劍 。（圖／翻攝IG）

▲邁入冬季，朴寶劍套上The North Face外套宣傳。（圖／翻攝bogummy IG）

►朴寶劍拎微笑包超親切　戴23萬歐米茄錶絕配優雅灰裝

►勞力士80坪大店落腳麗晶精品　機芯牆太美、鑑賞舒適度大升級

朴寶劍, OMEGA, 歐米茄, Celine

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

