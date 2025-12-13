fb ig video search mobile ETtoday

泰勒絲天鵝絨裝性感炸裂　挑戰最辣聖誕造型

▲▼ 泰勒絲 。（圖／翻攝IG）

▲泰勒絲（右）盛裝參加《深夜秀》，與主持人史蒂芬科拜爾合影。（圖／翻攝josephcassell1 IG）

記者陳雅韻／台北報導

西洋樂天后泰勒絲的最新紀錄片影集《The End of an Era》，深入直擊她轟動全球的「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）幕後點滴，還將她與未婚夫凱爾西（Travis Kelce）的甜蜜互動收錄其中，與她最終場演唱會電影《Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show》一起登上Disney+，她為此近日特別盛裝參加《深夜秀》宣傳，酒紅色天鵝絨裙裝造型，讓人感受到「聖誕節要來了」。

▲▼ 泰勒絲 。（圖／翻攝IG）

▲泰勒絲身穿David Koma酒紅色天鵝絨迷你洋裝，洋溢節慶氣息。（圖／翻攝josephcassell1 IG）

泰勒絲愛情與事業兩得意，據傳明年6月13將與未婚夫凱爾西步入禮堂，她雖未證實但藏不住好心情，她身穿倫敦品牌David Koma設計的酒紅色迷你裙裝錄製《深夜秀》，大露香肩與美腿，且隨著她的動作美胸呼之欲出，遊走在走光邊緣的極致性感模樣讓粉絲捏把冷汗，但造型團隊夠專業，絕不會讓天后出糗。

▲▼ 泰勒絲 。（圖／翻攝IG）

▲泰勒絲搭配Saidian Vintage Jewels 古董項鍊。（圖／翻攝josephcassell1 IG）

當天泰勒絲也巧搭珠寶，為節慶氣息的派對造型增添亮點，佩戴Alder Fine Jewellery耳環、Saidian Vintage Jewels 古董項鍊，特別是線條簡潔的短項鍊恰好呼應裙裝色系，讓粉絲大讚「太完美」。

►Jisoo派對造型秀優雅魅力　疊搭卡地亞美洲豹鑽錶與手環更時髦

►莉莉柯林斯遇「貝嫂」不輸陣　穿28年古董衣露半球辣翻

泰勒絲

