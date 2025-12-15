周杰倫的聖誕錶有「世界時光機」字樣　三方聯名帝舵表搶頭香

▲周杰倫代言帝舵表多年，今年與品牌合作為1926系列設計首款月相錶1926 Luna。（圖／翻攝jaychou IG）

記者陳雅韻／台北報導

天王周杰倫近日收到代言品牌帝舵表（TUDOR）送的聖誕大禮，是旗下碧灣Black Bay GMT錶款，定睛一看此錶很不一般，面盤6時位置竟有他自己的潮牌PHANTACi、洛杉磯潮牌UNDEFEATED名稱，以及一排中文字「世界時光機」，呼應他的名曲《時光機》，從錶背「01/99」可知前所未見的三方聯名錶他搶下編號1，備受品牌寵愛。





▲周杰倫曬帝舵表送的聖誕禮物Black Bay GMT錶，亮點是面盤6時位置點綴中文字「世界時光機」。（圖／翻攝jaychou IG）

帝舵表尚未公開此獨特錶款資訊，也不透露未來是否會販售，唯一可以肯定的是代言人周杰倫搶頭香，此搭配雙色錶圈的Black Bay GMT錶功能實用，很適合經常跨國旅行與工作的他，除了面盤彰顯三方聯名，錶背也裝飾PHANTACi、UNDEFEATED與TUDOR的Logo。





▲周杰倫款Black Bay GMT錶的錶背飾以他自己的潮牌PHANTACi、洛杉磯潮牌UNDEFEATED與TUDOR Logo。（圖／翻攝jaychou IG）

周杰倫在演藝圈是天王級人物，在時尚圈也影響力驚人，除了代言帝舵表多年，也是德國精品行李箱品牌RIMOWA、法國精品Dior全球品牌代言人，讓他在演唱會或公開活動展現豐沛的時尚資源，早已搶先穿上Dior 創意總監Jonathan Anderson打造的2026夏季時裝系列演出。





▲周杰倫同時是Dior代言人，演唱會經常穿品牌新裝上陣。（圖／Dior提供，以下同）