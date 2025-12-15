《艾蜜莉在巴黎》宣傳行宛如時裝秀　莉莉柯林斯蕾絲睡衣風吸睛

▲莉莉柯林斯抵達巴黎，身穿Saint Laurent睡衣風服裝搭大衣亮相。（圖／翻攝emilyinparis IG）

記者陳雅韻／台北報導

Netflix《艾蜜莉在巴黎》第五季將於12月18日上線，女主角莉莉柯林斯（Lily Collins）與同劇演員艾希莉朴（Ashley Park）、菲莉普帕妮萊蘿伊柏莉烏（Philippine Leroy-Beaulieu）展開緊湊的宣傳行程，三位女星的造型宛如一場場小型時裝秀，周日登上從威尼斯開往巴黎的東方快車，連換華服吸睛，莉莉柯林斯抵達巴黎時身穿Saint Laurent睡衣風蕾絲衣與迷你褲，搭配黑絲襪美腿，成功搶鏡。





▲莉莉柯林斯（中）、菲莉普帕妮萊蘿伊柏莉烏（左）與艾希莉朴在巴黎車站的造型氣勢十足。（圖／翻攝lilycollins IG）

莉莉柯林斯的造型長年都交由知名造型師Andrew Mukamal打理，此次踏上《艾蜜莉在巴黎》第五季宣傳之旅也不例外，搭乘東方快車時至少換3套服裝拍攝宣傳照，包括上車時的優雅Lanvin露背黑洋裝、俏麗的Chloe花卉衣配黑色九分褲，下車時則以微性感的Saint Laurent蕾絲裝飾緞面裝外罩棕色風衣亮相。





▲搭乘威尼斯到巴黎的列車，女星們無不精心打扮，莉莉柯林斯穿Chloe花卉衣搭九分褲。（圖／翻攝lilycollins IG）

在威尼斯宣傳的服飾也很有看頭，莉莉柯林斯身穿 Schiaparelli 2025春夏高級訂製服，以珍珠灰色公爵緞絲帶製成的馬甲式洋裝，絲帶環繞身形扭轉交織，並點綴同色系花瓣刺繡以及羽毛，她同時搭配代言的卡地亞（Cartier）高級珠寶，優雅迷人；62歲的菲莉普帕妮萊蘿伊柏莉烏則選擇火紅羽毛裝上陣，美魔女氣勢逼人，而艾希莉朴同樣敢穿敢秀，以開高岔露美腿的黑色長襬禮服上陣。





▲在威尼斯宣傳《艾蜜莉在巴黎》第五季，莉莉柯林斯（中）、菲莉普帕妮萊蘿伊柏莉烏（左）與艾希莉朴各個亮眼。（圖／翻攝emilyinparis IG）