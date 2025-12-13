蕭敬騰也是Swatch史努比錶粉絲　俏皮造型包聖誕禮

▲蕭敬騰包聖誕禮物，準備送給偏鄉的孩子們。（圖／翻攝chinafun.entertainment IG）

記者陳雅韻／台北報導

金曲歌王蕭敬騰近日與所屬喜鵲公司的同事們一同行善，與嚮光協會合作，親手包聖誕禮物並寫小卡，將禮物寄給偏鄉的孩子，祝福他們有溫暖的聖誕佳節，包禮物時蕭敬騰儀式感滿滿，不僅頭戴聖誕老公公圖案帽子，身穿史努比休閒衣、戴著Swatch史努比錶，洩露童心。





▲蕭敬騰穿史努比衣配Swatch史努比錶，親手寫聖誕小卡。（圖／翻攝chinafun.entertainment IG）

蕭敬騰所戴的白色Swatch為攜手歐米茄（OMEGA）設計的MISSION TO THE MOONPHASE-FULL MOON腕錶，最吸睛是面盤2時位置月相盤飾以睡在月亮上的史努比，在紫外光照射下，獨特的小錶盤上還會顯示出隱藏在彎月和星星中的史努比漫畫經典台詞，別具巧思。





▲蕭敬騰戴的Swatch MISSION TO THE MOONPHASE-FULL MOON腕錶，9,900元。（圖／Swatch提供）

除了喜愛潮流錶款，蕭敬騰對瑞士名錶也研究，擁有勞力士（Rolex）、AP（Audemars Piguet，愛彼）等名錶，曾戴過AP皇家橡樹系列18K金超薄腕錶，內載Calibre 2121自製自動上鍊機芯，整體厚度約8.1毫米，造型亮點還有金色面盤飾以Petite Tapisserie小型格紋，向1977年問世的首款皇家橡樹系列超薄黃金腕錶致敬。





▲蕭敬騰曾秀出AP皇家橡樹系列18K金超薄腕錶。（圖／翻攝jam_hsiao0330 IG）