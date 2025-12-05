G-SHOCK星期顯示交給小狐狸　俏皮聯名款超限量

▲G-SHOCK與巴黎生活風格品牌Maison Kitsuné攜手推出聯名錶，7,200元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

誕生於巴黎、深深受東京文化滋養的「小狐狸」Maison Kitsuné，今年聖誕首度與G-SHOCK合作，推出限量100只的金色時分GA-2100 聯名錶，配色靈感取自巴黎奧斯曼建築的自然中性色調，並以亮橘色錶圈作為點綴，猶如夕陽灑落巴黎街道的溫暖光影，Maison Kitsuné招牌的狐狸標誌則出現在面盤9時方向的星期盤與錶帶末端，俏皮可愛。





▲G-SHOCK與Maison Kitsuné聯名錶的配色靈感源自巴黎奧斯曼建築的自然中性色調。

G-SHOCK與Maison Kitsuné聯名錶以暖橘層次呈現中性又柔和的視覺調性，同時也保有G-SHOCK耐衝擊等強悍特性，在隨性優雅與硬派功能間取得完美平衡，目前已在Maison Kitsuné Bellavita門市率先販售，17日起於全台直營門市及台灣官方網站全面啟售。





▲Maison Kitsuné經典狐狸於錶面9時位置指示星期。

Maison Kitsuné除了與腕錶品牌合作，日前也發布與英國品牌Hunter合作的膠囊系列，共同設計時髦的防水外套、雨鞋與兒童系列，小狐狸標誌可能出現在雙品牌Logo上或服裝上，也可能化為剪影當鞋面或外套內襯的最佳裝飾，為雨天穿搭增添活潑氣息。





▲Maison Kitsuné與Hunter聯名系列防水外套9,900元，雨鞋7,500元。（圖／翻攝Maison Kitsuné IG）





▲Maison Kitsuné與Hunter聯名系列也推出童裝和雨鞋。