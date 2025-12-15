「翹臀珍」媽媽的美麗基因太強大　80歲慶生趴熱舞

▲珍妮佛羅培茲（左）為媽媽Guadalupe Rodríguez 舉辦80歲生日派對。（圖／翻攝jlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）是演藝圈著名的美魔女，56歲的她無論臉蛋或身材都保持在巔峰狀態，除了她長期嚴以律己控制飲食與規律運動，天生麗質也佔絕大部分，因為她日前為媽媽Guadalupe Rodríguez 舉辦80歲生日，壽星依然擁有漂亮的瓜子臉，還靈活搖擺與舞群共舞，讓粉絲不禁大讚「基因太強大了」。





▲Guadalupe Rodríguez （前）的凍齡模樣相當驚人。（圖／翻攝jlo IG）

珍妮佛羅培茲在賭城拉斯維加斯的百樂宮酒店（Bellagio Hotel）舉行奢華派對，替媽媽Guadalupe Rodríguez 慶生，她精心安排舞群炒熱氣氛，穿著深色禮服的壽星戴上華麗鑽石耳環與鑽石項鍊盡情搖擺，見到芭比娃娃三層大蛋糕更是開心到摀嘴，度過難忘的80歲生日。





▲56歲的珍妮佛羅培茲的臉蛋與身材始終保持顛峰狀態。（圖／翻攝jlo IG）

當晚珍妮佛羅培茲也罕見與擔任音樂老師的姊妹Leslie、艾美獎得主記者Lynda同框合影，她前夫馬克安東尼（Marc Anthony）所生17歲的雙胞胎子女Max和Emme也到場慶祝，並發表感人致詞獻給外婆，精心安排一切的珍妮佛羅培茲有感而發寫下:「媽媽是我們家庭的核心、我最偉大的老師，也是我一生的榜樣---力量、優雅與無條件的愛。」





▲珍妮佛羅培茲（中）難得和妹妹Lynda（右）與姊姊Leslie同框合影。（圖／翻攝jlo IG）