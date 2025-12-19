夏綠蒂公主撒嬌靠威廉肩膀　小王子路易躺老爸胸膛超放鬆

▲英國王儲威廉與凱特王妃公布聖誕卡上一家五口的幸福照片。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國王儲威廉與凱特王妃昨（18日）公布了一張全新的家庭照片，作為他們今年的聖誕賀卡，這張照片於今年四月在諾福克郡拍攝，由攝影師喬許辛納（Josh Shinner）掌鏡，威廉與凱特坐在長滿春季水仙花的草地上，凱特王妃一手摟著喬治王子，夏洛特則把頭靠在父親肩上並抓著他的手臂相當撒嬌，而正值換牙期的小王子路易則倚靠在威廉雙腿之間，一如既往相當放鬆，一家五口幸福洋溢。

這張用於2025年聖誕卡的照片，與喬治王子7月的12歲生日肖像、路易王子4月的7歲生日照片，以及6月父親節發布威廉與三個孩子的合影都屬同一組照片，一家人均以襯衫搭配針織衫的綠色系或棕色系服裝入鏡，記錄甜蜜時刻，威廉夫婦也藉此於IG向大眾獻上「聖誕節快樂」的祝福。





▲夏綠蒂公主（左）與凱特王妃乘車前往白金漢宮參加王室聖誕午餐，凱特王妃戴梵克雅寶242,000元Magic Alhambra珍珠母貝耳環。（圖／CFP）

身為時尚指標人物，凱特王妃近日穿搭完美呼應聖誕氛圍，日前與夏綠蒂公主驅車前往白金漢宮參加國王查爾斯三世主持的聖誕午餐會，母女倆都穿紅色系洋裝出席，凱特王妃更戴上法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）以不同大小的Alhambra圖案與不對稱設計著稱的Magic Alhambra珍珠母貝耳環，增添活潑氣息。

