fb ig video search mobile ETtoday

夏綠蒂公主撒嬌靠威廉肩膀　小王子路易躺老爸胸膛超放鬆

>

▲▼ 凱特王妃 。（圖／CFP）

▲英國王儲威廉與凱特王妃公布聖誕卡上一家五口的幸福照片。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國王儲威廉與凱特王妃昨（18日）公布了一張全新的家庭照片，作為他們今年的聖誕賀卡，這張照片於今年四月在諾福克郡拍攝，由攝影師喬許辛納（Josh Shinner）掌鏡，威廉與凱特坐在長滿春季水仙花的草地上，凱特王妃一手摟著喬治王子，夏洛特則把頭靠在父親肩上並抓著他的手臂相當撒嬌，而正值換牙期的小王子路易則倚靠在威廉雙腿之間，一如既往相當放鬆，一家五口幸福洋溢。

這張用於2025年聖誕卡的照片，與喬治王子7月的12歲生日肖像、路易王子4月的7歲生日照片，以及6月父親節發布威廉與三個孩子的合影都屬同一組照片，一家人均以襯衫搭配針織衫的綠色系或棕色系服裝入鏡，記錄甜蜜時刻，威廉夫婦也藉此於IG向大眾獻上「聖誕節快樂」的祝福。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／CFP）

▲夏綠蒂公主（左）與凱特王妃乘車前往白金漢宮參加王室聖誕午餐，凱特王妃戴梵克雅寶242,000元Magic Alhambra珍珠母貝耳環。（圖／CFP）

身為時尚指標人物，凱特王妃近日穿搭完美呼應聖誕氛圍，日前與夏綠蒂公主驅車前往白金漢宮參加國王查爾斯三世主持的聖誕午餐會，母女倆都穿紅色系洋裝出席，凱特王妃更戴上法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）以不同大小的Alhambra圖案與不對稱設計著稱的Magic Alhambra珍珠母貝耳環，增添活潑氣息。

►凱特王妃森林綠大衣呼應聖誕氣氛　一家五口出場宛如時尚大片

►凱特王妃變艾莎公主　斗篷禮服配東方風冠冕仙氣飄飄

關鍵字：

王儲威廉, 凱特王妃, 喬治王子, 夏綠蒂公主, 路易王子

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

歐米茄月之暗面錶全面進化　紅指針、灰陶瓷款超夯

歐米茄月之暗面錶全面進化　紅指針、灰陶瓷款超夯

「甜茶」橘色造型上癮　情侶裝、母子裝高調搶鏡

「甜茶」橘色造型上癮　情侶裝、母子裝高調搶鏡

徐悲鴻《奔馬》躍上浪琴表　鍍金自動盤上奔馳

徐悲鴻《奔馬》躍上浪琴表　鍍金自動盤上奔馳

朴寶劍變玄彬同事　當歐米茄大使耍酷 摩納哥王妃仙女造型迷人　與台灣珠寶設計師Anna Hu同桌慶聖誕 周杰倫的聖誕錶有「世界時光機」字樣　三方聯名帝舵表搶頭香 勞力士80坪大店落腳麗晶精品　機芯牆太美、鑑賞舒適度大升級 《艾蜜莉在巴黎》宣傳行宛如時裝秀　莉莉柯林斯蕾絲睡衣風吸睛 蕭敬騰也是Swatch史努比錶粉絲　俏皮造型包聖誕禮 泰勒絲天鵝絨裝性感炸裂　挑戰最辣聖誕造型

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面