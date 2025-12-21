fb ig video search mobile ETtoday

施華洛世奇聖誕掛飾擺件萌翻　年度限定款必收

▲▼ 施華洛世奇 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇薑餅掛飾套組，9,500元 。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

聖誕節的腳步近了，無論是居家佈置或交換禮物，在奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）都能尋得心儀款式，以施華洛世奇水晶雕琢的聖誕主題掛飾與擺件增添節慶氣息，特別是收藏年份設計的粉絲，必收2025年限定星型掛飾與標誌性的Kris小熊擺件，作爲今年美好紀念。

▲施華洛世奇聖誕老人與煙囪擺件，13,000元。

▲施華洛世奇聖誕老人與煙囪擺件，13,000元。

施華洛世奇Holiday Cheers 系列以翠綠、油桶紅、溫暖金色與濃郁藍色等亮麗色彩交織出熱鬧歡快的節慶畫面，從煙囪探出頭的聖誕老公公、小熊 Kris、胡桃鉗、雪人、精靈造型的擺件可愛指數破表。此外，年度限量版掛飾系列也是品牌經典之一，2025年限定款星形掛飾搭配綠色緞帶，透過約170個精準切割面呈現璀璨光澤，並刻有「2025」字樣；另一款搭歡慶130周年的星星掛飾配淺藍色緞帶，結合約190個切割面與北極光幻彩效果。

▲▼ 施華洛世奇 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇Kris小熊擺件（左）3,800元，2025聖誕限定Kris小熊擺件 4,500元。

▲▼ 施華洛世奇 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇Annual Edition 130周年掛飾，5,300元。

丹麥品牌Pandora也推出一系列充滿童趣的聖誕元素串飾，包括聖誕樹、鈴鐺、花圈、紅白紋路的拐杖糖與小精靈造型，串上項鍊或手鍊呼應節慶的歡樂氣氛，送禮自用兩相宜。

▲▼ 施華洛世奇 。（圖／公關照）

▲Pandora聖誕樹串飾，1,580元。（圖／Pandora提供，以下同）

▲Pandora聖誕花圈雙墜吊飾，2,480元。

▲Pandora聖誕花圈雙墜吊飾，2,480元。

►莫莉揭信義區聖誕打卡熱點　性感秀Pandora應景首飾

►冰晶主題首飾閃爆　APM MONACO日與夜都吸睛

Swarovski, 施華洛世奇, Pandora, 聖誕節

