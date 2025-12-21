fb ig video search mobile ETtoday

西班牙未來女王允文允武　20歲完成空軍單飛任務

▲▼西班牙公主 。（圖／翻攝IG）

▲西班牙萊昂諾爾公主完成首次單獨駕駛Pilatus PC-21（E.27）飛機任務。（圖／翻攝casareal.es IG）

記者陳雅韻／台北報導

20歲的西班牙未來女王、長公主蕾奧諾（Princess Leonor）2023年結束在英國大西洋書院（UWC Atlantic College）的學業後，開始進行為期3年的軍事訓練，近日西班牙王室公佈她已完成首次單獨駕駛Pilatus PC-21（E.27）飛機任務的照片，帥氣模樣引來粉絲讚嘆，也讓人見識到女王養成之路不簡單。

▲萊昂諾爾公主仔細檢查飛機裝備。（圖／翻攝casareal.es IG）

獲封阿斯圖里亞斯女親王頭銜蕾奧諾公主從小就接受菁英教育，媽媽蕾蒂希亞王后是出了名的嚴謹，要求儀態、學識與體能都要兼具，培養允文允武的蕾奧諾公主，她精通西班牙語、加泰隆尼亞語、英語，還會說阿拉伯語和中文等多國語言，13歲第一次公開演講就驚豔全場。

▲萊昂諾爾公主（右）在西班牙空軍與太空學院進行為期四個月的訓練。（圖／翻攝casareal.es IG）

蕾奧諾公主追隨父親菲利普六世腳步接受軍事訓練，她已陸續完成陸軍、海軍訓練，目前在聖哈維爾空軍學院進行空軍操練，預計明年7月退伍，官方特別強調她沒有特殊待遇，與其他學員一樣作息與受訓，目前已順利駕駛 Pilatus PC-21（E.27）飛機完成她的首次單獨飛行。

▲萊昂諾爾公主（左起）、國王菲利普六世、蕾蒂希亞王后、蘇菲亞公主經常一同出席活動。（圖／翻攝casareal.es IG）

