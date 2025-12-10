冰晶主題首飾閃爆　APM MONACO日與夜都吸睛

▲模特兒李函佩戴APM MONACO Hiver系列新作展現冬日璀璨魅力。（圖／APM MONACO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

摩納哥品牌APM MONACO呼應冬季夢幻氛圍，從季節限定的自然景致中汲取靈感，以初雪的潔白、冰晶的折射光影為基調，打造HIVER系列首飾，包括飄落的雪花、滑冰鞋在冰面上留下的線條、滑雪板劃出的弧度，以及冰裂紋所呈現的幾何結構，化為飾品的線條與造型，具象化了冬日的獨特魔力。





▲APM MONACO Hiver系列Ice項鍊，各4,700元。

APM MONACO全新HIVER系列鑲嵌閃耀鋯石，讓佩戴者舉手投足之間盡顯璀璨魅力，旗下Ice呈現冰裂光影折射而生的幾何視覺效果，另一主題Flocons De Neige則展現雪花的晶亮，各有戒指、項鍊、手鍊、耳環供選擇，品牌特別強調佩戴方式的多變性，從白天的低調優雅到夜晚的華麗閃耀都能輕鬆覓得心儀款式。





▲APM MONACO Hiver系列Ice耳環，11,400元。





▲APM MONACO Hiver系列Flocons De Neige戒指，單個4,800元。





▲APM MONACO Hiver系列Flocons De Neige手鍊，8,300元。

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）則邀請全球代言人亞莉安娜（Ariana Grande）以派對奇妙夜為主題拍攝佳節宣傳片，她戴上Millenia、Matrix Crash系列首飾，以及特別設計的高級訂製造型在燈光下層疊閃耀，完美示範節慶派對穿搭，也讓她完全沈浸在歡樂氣氛之中。





▲亞莉安娜穿戴華麗施華洛世奇首飾拍攝品牌節慶系列宣傳片。（圖／施華洛世奇提供，以下同）





▲施華洛世奇Matrix Y形項鍊，18,000元。