莫莉揭信義區聖誕打卡熱點　性感秀Pandora應景首飾

▲莫莉戴Pandora聖誕系列與Talisman系列首飾在品牌位於台北信義新光三越A9館前的拍立得聖誕裝置留影。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

聖誕節將至，丹麥品牌Pandora 今年以「Together Is a Magical Place」為主題，於新光三越台北信義A9館前打造成一座粉色的拍立得聖誕裝置，台灣首位品牌大使莫莉今為此打卡新景點揭開序幕，身穿低胸露腰白色洋裝的她搭配Pandora 聖誕系列與Talisman系列首飾，舉手投足盡顯自信風采。





▲Pandora璀璨心形雙墜吊飾，2680元。

Pandora為聖誕節創作豐富新款，包括象徵蛻變的蝴蝶造型首飾、代表情感連結的小蝴蝶結首飾、寓意祝福的Talisman古希臘祈願硬幣款式等，最應景是節慶元素如甜心拐杖糖、聖誕精靈、鈴鐺與花圈造型吊飾，童趣設計送禮自用兩相宜。





▲Pandora璀璨蝴蝶結項鍊（左）3,280元，密鑲蝴蝶結耳墜（上）5,980元，粉色蝴蝶結耳環4,680元（上），蝴蝶結項鍊3,280元。





▲Pandora Moments甜心拐杖糖聖誕吊飾（左起）2,080元，聖誕精靈串飾2,480元，聖誕鈴鐺吊飾2,480元，聖誕花圈雙墜吊飾2,480元。

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）也為佳節增添極致奢華魅力，靈感源自浩瀚星空的Constella 系列錯落鑲嵌多種圓形切割施華洛世奇水晶，宛如星河流轉，特別是多排設計的V字線條的項鍊深具份量，一戴上氣勢立現。





▲模特兒佩戴施華洛世奇深具氣勢的Constella 項鍊17,000元 ，水滴形耳環8,000元。（圖／施華洛世奇，以下同）





▲施華洛世奇Matrix手環，14,000元。