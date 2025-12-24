fb ig video search mobile ETtoday

汶萊王子妃孕婦裝全是一線名牌　愛穿義大利樂福鞋趴趴走

▲▼ 汶萊王子妃 。（圖／翻攝IG）

▲身懷六甲的汶萊王子妃Anisha背著愛馬仕凱莉包，靠向老公馬丁王子祝賀他奪牌。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／台北報導

汶萊王子馬丁與王子妃Anisha即將迎接第一個寶寶誕生，身懷六甲的Anisha照樣隨著老公跨國旅行出席活動或參加馬球賽，休閒的場合她多以寬襯衫配長褲或襯衫式洋裝亮相，腳穿紅遍貴婦圈的義大利精品Loro Piana樂福鞋，既舒服又時尚，當最美孕媽咪。

▲▼ 汶萊王子妃 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊王子妃Anisha拎LVMH集團少奶奶自創品牌Dstree藍色包，腳穿Loro Piana鞋。（圖／翻攝tmski IG）

出身汶萊豪門的王子妃Anisha，穿戴精品是日常，不過她鮮少Logo上身，偏愛「靜奢風」（Quiet Luxury）穿搭，近日她觀賞老公馬球賽，即穿著愛牌Loro Piana白色洋裝搭愛馬仕（HERMÈS）迷你凱莉包優雅現身，見老公奪牌立刻送上大大擁抱。

Anisha現身賽場的另一套裝扮為LV（Louis Vuitton，路易威登）天藍色襯衫配寬褲，手拎LVMH集團二少奶奶Geraldine Guyot-Arnault創立的時尚品牌Dstree藍色皮包，腳上則是她孕期最愛穿的Loro Piana米白色Summer Charms Walk 麂皮樂福鞋，展現清新優雅風格。

▲▼ 汶萊王子妃 。（圖／翻攝IG）

▲Anisha孕期常穿Loro Piana同款麂皮樂福鞋，她所穿的款式為米白色。（圖／翻攝Loro Piana官網）

關鍵字：

汶萊王子馬丁, 汶萊王子妃Anisha, Loro Piana, LV, Louis Vuitton, 路易威登, Hermes, 愛馬仕

